Forlán se la jugó y no tuvo dudas: "A Cavani me lo imagino jugando en Boca"

Desde que el delantero uruguayo confesó su fanatismo por el Xeneize el rumor empezó a correr. Ahora su amigo íntimo lo comprometió aún más.

Esta semana el diario uruguayo Ovación aseguró, en tierras vecinas, que Boca ya habría comenzado a averiguar sobre la situación contractual de Edinson Cavani en el Paris Saint Germain. En este contexto, a su amigo y ex compañero, Diego Forlán, le preguntaron al respecto.

"Me lo imagino con la camiseta de Boca. Al igual que River, es un equipo muy pesado, muy importante en América, que pelea el campeonato argentino y la Libertadores. En la plenitud de su carrera es más difícil que vengan por el tema económico, no hay comparación con lo que ganan en Europa", sostuvo el actual entrenador de Peñarol en una charla con ¿Cómo te vaa, Benedetto? (AM 1030).

Desde ya que aclaró que para que se pudiera resolver el pase tendría que priorizar lo profesional y no lo económico: "Es un desafío muy grande. Son desafíos muy lindos", confesó.