Diego Forlán critica que Cristiano Ronaldo juegue fijo como delantero centro, lo que, según él, “perjudica al equipo” y reduce sus opciones de ataque.

En un análisis táctico ampliamente difundido, Forlán afirmó: «El problema es que Cristiano juega como delantero centro fijo, se queda cerca de la portería esperando el balón, porque ya no se mueve para buscarlo. Esto acaba limitando por completo a la selección portuguesa».

El histórico goleador añadió: «Se dice a sí mismo: “Me quedaré aquí, cerca de la portería, para marcar”. Pero no se da cuenta de que perjudica a su equipo, porque los defensas se quedan inmóviles junto a él; uno le marca de cerca y el otro cubre los espacios, y no hay nadie que sorprenda a la defensa colándose por detrás».

Forlán insistió en que su escasa movilidad «cierra los espacios» a sus compañeros y añadió: «Si se abriera a las bandas, crearía huecos para los demás; pero se queda muy estático en el centro y el ataque se limita a una sola dirección».

Usó una metáfora clara: «Todos los ataques terminan en un punto, como un embudo estrecho. Portugal no aprovecha las oportunidades porque todo va a Ronaldo, que se queda quieto en el centro».

Pese a la dureza de sus palabras, Forlán aclaró: «No es un problema en sí mismo, pero debe entender que necesita salir del área y moverse más», insistiendo en que el astro luso debe adaptarse al juego colectivo.

Sus palabras llegan cuando Portugal, de cara al Mundial 2026, busca el equilibrio entre la efectividad de Ronaldo y la libertad del resto de delanteros bajo la dirección de Roberto Martínez.