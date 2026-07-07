Folarin Balogun revela lo que le dijo Rudi García, seleccionador de Bélgica, tras la eliminación de Estados Unidos en el Mundial

Tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial, Folarin Balogun ha reaccionado a la polémica en torno a su persona. El delantero admite que aún le cuesta asimilar la situación.

Tras su expulsión ante Bosnia-Herzegovina, fue suspendido para el duelo contra Bélgica, pero la FIFA, tras una llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino, levantó la sanción. Así, pudo jugar anoche.

Poco ayudó: Balogun fue poco relevante en la derrota 1-4 ante Bélgica. «Acepté la decisión cuando me sacaron la tarjeta roja. Y también acepté la decisión cuando resultó que, al fin y al cabo, podía jugar. La verdad es que no puedo decir mucho más al respecto. Pero, en definitiva, creo que Bélgica fue hoy el mejor equipo», declaró Balogun tras el partido, según recoge The New York Post.

Reconoce que no influyó en la decisión y que se alegró de jugar un partido más. Tras el encuentro se acercó a Rudi García, seleccionador belga, quien había comparado la resolución con una broma de abril.

Sin embargo, la charla fue cordial, relata el jugador: «Me dijo que esperaba que esta situación no empañara el gran Mundial que he jugado. Solo quería animarme a mantener la actitud positiva y sentirme orgulloso de lo logrado».

«De hecho, felicité a Bélgica. En el fútbol hay ganadores y perdedores, y hay que asumir las situaciones», concluye.

Ahora necesita tiempo para asimilar el incidente y la eliminación. «Es muy difícil expresar la decepción. Esta situación traerá retos personales, así que prefiero ordenar mis pensamientos antes de hablar».