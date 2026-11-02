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El delantero del AS Monaco Folarin Balogun ha sido ofrecido a varios clubes de la Premier League, entre ellos el Manchester United y el Newcastle United, de cara al próximo mercado de invierno. El internacional estadounidense de 25 años quiere salir del Principado después de que su posible fichaje por el Everton se frustrara a finales del verano.

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El delantero estadounidense busca salir en invierno

Según TEAMtalk, los intermediarios del ex canterano del Arsenal han tanteado a varios clubes de la máxima categoría inglesa para conocer su interés en una operación en enero. Balogun estuvo cerca de fichar por el Everton durante el mercado anterior, pero fue él mismo quien se retiró de la operación tras mostrarse descontento con las preguntas planteadas durante su reconocimiento médico. Su permanencia en el Stade Louis II ha hecho que al delantero le cueste disfrutar de minutos con regularidad en el primer equipo esta temporada.

El joven Brunner le resta minutos

Desde que se frustró su posible fichaje por el club de Merseyside, su situación en Francia ha empeorado considerablemente. Excluido por completo de la lista del Mónaco para las competiciones europeas de esta temporada, el estadounidense solo ha disputado cuatro partidos de la Ligue 1, todos ellos saliendo desde el banquillo. En cambio, el delantero de 20 años Paris Brunner se ha convertido en la opción preferida del club para ocupar la punta de ataque y ha destacado por su capacidad goleadora, lo que ha dejado a Balogun en un papel secundario dentro de la plantilla.

Con el club de la Ligue 1 dispuesto a autorizar su salida en el nuevo año, el superagente Jorge Mendes y su agencia ya trabajan en posibles destinos dentro y fuera de Europa. La información añade que el Manchester United figura entre los clubes contactados, mientras que la directiva de Old Trafford busca reforzar la posición de delantero centro a mitad de temporada. Aunque Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, sigue siendo un objetivo del Manchester United, el mismo medio señala que el club también estudia la opción de Balogun mientras valora soluciones para su ataque.

Los clubes europeos, al tanto de su disponibilidad

Además de los contactos con el Manchester United y el Newcastle, el entorno de Balogun ha retomado las conversaciones con el Everton después de que su intento de fichar al delantero se frustrara hacia el final del mercado de verano. Otros clubes de la Premier League, como el Leeds United y el Nottingham Forest, también han sido informados de su disponibilidad de cara al mercado de invierno.

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La publicación revela además que los representantes del jugador también se han puesto en contacto con la Juventus, uno de los grandes de la Serie A. Mendes y su equipo están evaluando el interés de una amplia variedad de posibles destinos con la esperanza de encontrar una solución tras unos meses difíciles en el Principado.

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Las próximas semanas determinarán su destino

Con el Mónaco dispuesto a dejar salir al delantero en cuanto se reabra el mercado en enero, se espera que las conversaciones entre el entorno de Balogun y los clubes interesados se intensifiquen en las próximas semanas. Conseguir un puesto de titular con regularidad será el principal objetivo del jugador de 25 años, que busca reconducir su carrera. Esas conversaciones deberían aclarar pronto dónde estará su futuro.