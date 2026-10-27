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La Juventus ha identificado al internacional estadounidense Folarin Balogun como su principal objetivo para reforzar el ataque de cara al mercado de fichajes de enero. El delantero del Mónaco, que ha perdido protagonismo en el club, está deseando empezar de nuevo después de que su posible fichaje por el Everton en el último día del mercado se frustrara tras pasar el reconocimiento médico.

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La Juventus pone el punto de mira en una estrella de Estados Unidos para enero

La Juventus ha convertido, según las informaciones, a Balogun en su principal objetivo para reforzar el ataque en el próximo mercado de fichajes de enero. El equipo italiano quiere potenciar su delantera de cara a la segunda mitad de la temporada, según Tuttosport.

Balogun atraviesa una etapa muy frustrante en el Mónaco y todo apunta a que dejará el club próximamente. El futbolista de 25 años apenas ha disputado 71 minutos esta temporada, lo que le acerca a una salida inminente. Un traspaso a mitad de temporada parece ahora la solución más lógica para todas las partes. La Juventus lidera la carrera por su fichaje, que pondría fin a su complicada etapa en Francia.

El traspaso al Everton se frustró tras las pruebas médicas

Un traspaso a Turín en invierno llegaría después de un último día del mercado de verano lleno de sobresaltos para el atacante estadounidense. El Mónaco había alcanzado un acuerdo con el Everton para su traspaso definitivo por 40 millones de libras (48 millones de euros) antes del cierre del mercado.

Sin embargo, Balogun acabó rechazando el fichaje por el Everton en el último momento. El delantero se echó atrás pese a haberse sometido ya a las pruebas médicas con el club de la Premier League y optó por quedarse en el Mónaco.

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A pesar de esa elevada valoración de 40 millones de libras, la Juventus cuenta con una ventaja importante de cara a cualquier negociación. El club mantiene una excelente relación con el agente de Balogun, Jorge Mendes, quien, según las informaciones, está deseando ofrecer a su representado a la Juventus.

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La Juventus busca más refuerzos en ataque

El interés por Balogun refleja el deseo de contar con una fuente constante de goles en Turín. La Juventus busca activamente más refuerzos ofensivos pese a haber invertido mucho durante el reciente mercado de verano.

El club ya incorporó a Randal Kolo Muani y Nick Woltemade a su delantera para repartir la responsabilidad goleadora. Sin embargo, la directiva considera evidentemente que necesita más alternativas de calidad para mantener sus aspiraciones en las competiciones nacionales y europeas.

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Cerrar el fichaje de Balogun a mitad de temporada pondrá sin duda a prueba su margen financiero. Sigue sin estar nada claro si la Juventus puede igualar los 40 millones de libras que el Mónaco había acordado con el Everton durante el verano.

Su situación contractual y las alternativas para la delantera

Balogun tiene contrato con el Mónaco hasta el verano de 2028, por lo que el club no tiene ninguna presión inmediata para venderlo por una cantidad inferior. Las negociaciones tendrán que avanzar con rapidez y sin contratiempos para que el traspaso pueda cerrarse este invierno.

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Si la Juventus no logra llegar a un acuerdo por el internacional estadounidense, ya tiene una lista de alternativas. El club sigue de cerca al delantero del Frosinone Antonio Raimondo y al atacante del Atlético de Madrid Alexander Sorloth como posibles opciones secundarias.

Por ahora, sin embargo, Balogun encabeza claramente su lista de deseos para enero. El talentoso delantero espera que se encuentre pronto una solución para relanzar su carrera sobre el césped, actualmente estancada.