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Foggia, oficial un fichaje para el ataque desde Francia

Foggia

Nuevo refuerzo en ataque para el Foggia. El club pugliese ha hecho oficial el fichaje de Noé Clergé hasta el próximo mes de junio. Este es el comunicado del Foggia: "El Calcio Foggia 1920 comunica - haber adquirido a título definitivo los derechos deportivos del futbolista Noé Clergé, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027, con opción de renovación en determinadas condiciones. -


Extremo izquierdo, nacido en Francia el 7 de mayo de 2004, Clergé se formó futbolísticamente en el panorama francés, mostrando grandes cualidades atléticas y técnicas. Después de destacar entre los jóvenes en la cantera del FC 93, llegó al Racing Club de France, con el que disputó el campeonato de National 3 y National 1, confirmándose como un perfil de gran proyección, velocidad y calidad para el ataque del Foggia. ¡Bienvenido, Noé!"

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