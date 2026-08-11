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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, dos «pesos pesados» en el punto de mira para el ataque

Foggia

En el Grupo C de la Serie C se mueve el Foggia, que ha oficializado el fichaje de Parisy, defensa de la generación 2004 que llega tras su experiencia en el Reims Sainte-Anne. El jugador estaba entre los que habían realizado el periodo de prueba durante la concentración de San Gregorio Magno. El club ha alcanzado además un acuerdo con Andrea Gallo, que quedará vinculado al Foggia hasta el 30 de junio de 2027.


En el frente ofensivo, en cambio, el Foggia sigue trabajando en varios perfiles. Entre los nombres que sigue están Jacopo Manconi del Benevento y Pierluca Luciani del Ravenna, por los que existen confirmaciones sobre el interés del club.

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