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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport

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Foggia, director general Francavilla: «El 25 de julio volveremos a la Serie C». Casillo: «Auteri será el nuevo entrenador»

Fichajes
Foggia

En la sala Fesce del estadio Zaccheria ha arrancado la nueva temporada del Foggia. Gennaro Casillo ha presentado los planes del club y ha anunciado tres fichajes: Pavone como director técnico, Casella como director deportivo y Auteri como entrenador. El presidente ha hablado del proyecto: «El nuevo proyecto arranca hoy. Es una segunda oportunidad. En los últimos años perdimos identidad y cantera. Volvemos a empezar por el sector juvenil, que usará el campo de San Ciro y ya cuenta con cuatrocientos niños. La cantera vuelve al Calcio Foggia, aunque agradecemos a la Fundación Capitanata del Deporte por su trabajo la temporada pasada. Hemos fichado a Gianluca Torma, aquí presente, y destinaremos gran parte del presupuesto a la cantera».


Sobre el estadio, añade: «Ayer nos reunimos con Galasso y Di Molfetta. Pedimos el apoyo del Ayuntamiento. El Zaccheria es un monumento para la ciudad y debe estar en condiciones para que las familias disfruten de los partidos».


Sobre el centro deportivo, añadió: «Dispondremos del Croci Nord, pero preferiríamos un centro con campo de césped propio; quizá con un jugador menos a cambio de una instalación totalmente nuestra. Nos reunimos con Longo y otros dos entrenadores, y elegimos a Auteri».


Le pedimos que llene el Zaccheria con diez mil espectadores y que devuelva el buen fútbol. Tenía ganas de venir y nosotros necesitábamos su experiencia. Quiere volver a ponerse a prueba».



Sobre los objetivos de la próxima temporada, Casillo es claro: «Queremos un campeonato tranquilo, pero con buen juego para que los aficionados vuelvan al estadio».


Sobre sus primeros meses al frente del club rossonero y la relación con el sector empresarial local, añade: «Estoy un poco decepcionado porque, tras diez derrotas consecutivas, el pesar y la desmoralización han sido no haber podido reorganizarlo todo desde el principio. A los patrocinadores les digo que nadie debe sentirse obligado a echar una mano, pero esperamos mucho de la región».


Los

Giovanni Francavilla, director general del club rossonero, ha hablado sobre la readmisión en la Serie C: «Estamos tramitando la inscripción en la Serie D para, luego, presentar la documentación que permite volver a la Serie C la próxima temporada. Hoy se abre el plazo de inscripción en la Serie D y hay que entregar los papeles antes del 10 de julio. Antes del 20 de julio entregaremos la solicitud de readmisión, que el Consejo Federal ratificará el 25. A partir de esa fecha podremos presentar los contratos de los jugadores».


Sobre el futuro, añadió: «A pesar del descenso, es como si hubiéramos ganado un campeonato en dos meses. Pavone y Casella ya negocian con agentes y clubes; desde el 25 de julio habrá muchos jugadores disponibles. El equipo está en el taller, pero pronto arrancará a full».


A la afición le pide olvidar lo ocurrido hasta el 30 de junio y sumarse al nuevo inicio. La concentración se dividirá en dos fases hasta mediados de agosto.

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