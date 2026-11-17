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Gaetano Auteri seguirá siendo el entrenador del Foggia. El club ha decidido ratificar su confianza en él tras una larga reunión celebrada el lunes, en la que ambas partes evaluaron la situación del equipo y los pasos a seguir.

La reunión concluyó con la voluntad compartida de continuar la relación, dar continuidad al proyecto deportivo y mantener a Auteri al frente del Foggia.

Ahora, sin embargo, hará falta una respuesta concreta sobre el terreno de juego. El Foggia debe cambiar el rumbo y volver a obtener resultados desde su próximo partido de liga, previsto para el domingo 22 de noviembre a las 12:30 contra el Scafatese.

La clasificación exige un cambio de ritmo: el Foggia ocupa actualmente el 17.º puesto con 15 puntos y necesita volver a sumar para alejarse de las zonas más peligrosas y escalar posiciones.

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