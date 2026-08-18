Foggia, Cianci a un paso: es el goleador para Auteri

Pietro Cianci, delantero de 30 años del Arezzo, es el verdadero objetivo del Foggia en su búsqueda de un delantero centro de total garantía para la categoría, con buenas posibilidades de que la operación pueda llegar a buen puerto. El Arezzo pide una compensación por el traspaso del jugador, que querría un contrato de tres años para vincularse al Foggia.





Sin embargo, antes del sábado la negociación no podrá llegar a buen puerto porque el Arezzo juega en Avellino y tiene problemas en ataque por las molestias musculares de Alberto Cerri, que en las próximas horas deberá someterse a una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión. Mario Ravasio, también entre los deseos del club rossonero, está en la rampa de salida y, por lo tanto, Pietro Cianci debería ser con toda probabilidad quien lidere el ataque del Arezzo en el desplazamiento a Irpinia. Si el Foggia satisface las exigencias del club toscano y del delantero barese, ya desde la próxima semana podría anunciar al atacante, que ha marcado 93 goles en los 414 partidos disputados en su carrera.