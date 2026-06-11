Foggia, Casillo: «Esperamos la confirmación oficial de la repesca; jugaremos en el Zaccheria»

El presidente del Foggia, Gennaro Casillo, no se rinde tras el descenso a Serie C. La liquidación judicial del Ternana podría readmitir a uno de los equipos descendidos, y el club rossonero aún confía.

Casillo, también al frente de Confesercenti en la provincia, ha valorado la situación del club, como recoge foggiacalciomania.com: «Estamos trabajando para sentar bases sólidas y, probablemente, anunciaremos la campaña de abonos antes incluso de que se oficialice la readmisión, porque nuestro proyecto se centra en la organización empresarial y, como dicen los aficionados, la categoría es un detalle».

Y añade: «Sabemos lo que tenemos que hacer y no nos pillarán desprevenidos. Debemos respetar los contratos y, hasta el 30 de junio, no podemos oficializar nada. Ya se acercan las fechas importantes, así que es solo cuestión de tiempo».

Además, el Foggia jugará en un estadio Zaccheria totalmente conforme a la normativa, según las garantías del Ayuntamiento. Desde febrero no hemos parado, resolviendo muchos problemas. Con un poco más de paciencia empezaremos a escribir una nueva página en la historia del Foggia».