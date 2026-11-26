Cómo ver el Fluminense vs. Cruzeiro con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
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Previa del partido
Fluminense recibe a Cruzeiro en un duelo de la Serie A entre dos equipos situados entre los cuatro primeros. El equipo de Marcao es cuarto y el Cruzeiro de Artur Jorge, tercero, por lo que el resultado será importante en la lucha por los puestos que dan acceso a las competiciones continentales.
Fluminense llega en buena forma. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga y, en el más reciente, venció 1-0 a Mirassol después de imponerse a domicilio a Sao Paulo.
Esa racha se ha apoyado en una defensa sólida. Fluminense encadenó tres partidos sin encajar antes del encuentro contra Mirassol, incluida una victoria por 3-0 en el campo de Vitoria.
Cruzeiro ha mostrado la misma regularidad. Ha ganado sus últimos cinco partidos de liga, entre ellos un triunfo por 2-1 ante Palmeiras y otro por 2-1 a domicilio contra Chapecoense.
El equipo visitante también ha demostrado que puede marcar varios goles en un partido, como en la victoria por 3-2 sobre Bahia durante esa racha. No se deja puntos en liga desde principios de octubre.
Su último enfrentamiento, disputado en mayo, terminó 1-1, así que hay poco que separe a ambos equipos. Así puedes seguir el partido.
Por ahora no hay información oficial sobre la emisión de este encuentro. Los detalles del canal de TV y del streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.
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