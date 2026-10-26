Florian Wirtz resta importancia a las duras críticas de Jamie Carragher tras brillar en la victoria del Liverpool

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El centrocampista Florian Wirtz ha respondido con firmeza a las crecientes críticas por sus actuaciones desde que fichó por el Liverpool a cambio de una cifra récord para el club. El internacional alemán, que no ha logrado mantener la regularidad, insiste en que sigue centrado en su juego pese a que destacados comentaristas cuestionan su rendimiento.

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Wirtz responde a la presión de los comentaristas

El internacional alemán está bajo la lupa desde que el Liverpool acordó pagar la asombrosa cifra de 116,5 millones de libras para ficharlo del Bayer Leverkusen en el verano de 2025. Pese a la presión que conlleva su precio, el jugador de 23 años insiste en que no escucha a quienes han cuestionado su rendimiento durante su etapa en la Premier League. Wirtz desempeñó un papel decisivo para abrir el marcador ante el Brighton: un potente disparo suyo se desvió en Pascal Gross y acabó en gol. Después, Bradley Barcola dio la asistencia a Alexander Isak para sentenciar el resultado.

«Quizá sea un tipo interesante, ¿sabes?», bromeó Wirtz en una entrevista posterior al partido con la BBC. El centrocampista, al que le costó encontrar regularidad en su primer año a las órdenes de Arne Slot, parece vivir una nueva etapa en el equipo actual. Wirtz suma un gol y tres asistencias en la presente temporada, cifras que buscará mejorar para acallar definitivamente a sus detractores. «No, yo me limito a jugar al fútbol. Si la gente quiere hablar de mí o juzgarme, ese es su trabajo. No me centro en eso. Solo quiero jugar al fútbol y no puedo hacer más», añadió el mediapunta mientras sigue adaptándose a las exigencias del fútbol inglés.

El centrocampista elogia el dominio de su equipo en la primera parte

Wirtz elogió después la mentalidad de su equipo y su imponente inicio de partido, y destacó la precisión con la que ejecutó su plan en la fase inicial. Señaló que, durante toda la primera parte, especialmente en los primeros treinta minutos, el equipo impuso su dominio al ganar los duelos individuales, generar numerosas ocasiones de gol y acompañar su ritmo ofensivo con una defensa disciplinada para cerrar el periodo sin sobresaltos.

«Hoy afrontamos el partido con la mentalidad adecuada. En la primera parte, o en los primeros 30 minutos, fuimos superiores, estuvimos muy bien en los duelos y creamos muchas ocasiones. Estuvo bien terminar así la primera parte y defendimos bien. Estoy muy contento por ello», explicó.

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«Lo estoy disfrutando mucho. Creo que muchas cosas no salieron demasiado bien el mes pasado, así que estoy aún más contento de que ahora las cosas vayan bien. Vamos por buen camino para llegar adonde queremos estar. Debemos seguir así y estoy contento por ello».

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Carragher no se muerde la lengua

Quien más ha criticado al futbolista alemán ha sido la leyenda del Liverpool Jamie Carragher, que ha cuestionado en repetidas ocasiones si el club recibió un rendimiento acorde con el dinero invertido. Tras una decepcionante derrota ante el Manchester City a comienzos de temporada, Carragher fue especialmente duro con la aportación del centrocampista al equipo. El exdefensa sugirió que Wirtz ya ha tenido tiempo más que suficiente para adaptarse a la Premier League.

«De ninguna manera debería jugar Wirtz por delante de Gravenberch. Lo que Florian Wirtz está aportando al Liverpool no es suficiente ahora mismo. Ha jugado 55 o 60 partidos con el Liverpool. Ahora mismo no debería estar en el equipo. No quiero cargar contra los jugadores del Liverpool. Pero no estamos diciendo esto después de cinco o diez partidos, sino después de 50 o 60», afirmó Carragher.

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Susto por lesión en Anfield

La victoria sobre el Brighton quedó ligeramente empañada cuando Wirtz tuvo que abandonar el campo antes de tiempo. Tras recibir atención médica sobre el césped, el centrocampista fue sustituido en el minuto 65, lo que causó preocupación inmediata entre la afición de Anfield. El alemán dejó su puesto a Trey Nyoni mientras los servicios médicos iniciaban las primeras exploraciones junto al campo en la recta final del encuentro.

El entrenador Andoni Iraola no tardó en informar sobre su estado, aunque admitió que la acumulación de partidos convierte cualquier problema físico en un posible contratiempo. «Por desgracia, tuvo que abandonar el campo por una ligera torcedura de tobillo. No parece gran cosa, pero jugamos cada tres días, así que tenemos que ver cómo evoluciona», señaló Iraola.