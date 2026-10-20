«Sé lo talentoso que es y de lo que es capaz, pero creo que ha perdido toda la confianza y toda la fe en sus capacidades. No creo que confíe en poder rendir en la Premier League. No veo futuro para Wirtz en el Liverpool», declaró Hamann en una entrevista con el portal Givemesport.

En opinión del exinternacional alemán, las esperanzas de que la situación de Wirtz en Anfield Road mejorara con el relevo de Arne Slot por Andoni Iraola en el banquillo no se han cumplido. «Su rendimiento no es mejor que el de la temporada pasada», sentenció Hamann.

Wirtz había vuelto a quedar en el centro de las críticas tras la derrota por 0-3 en el gran duelo contra el Manchester City del 11 de octubre. Como su participación en goles ha disminuido notablemente desde su traspaso del Bayer Leverkusen a los Reds por 125 millones de euros, ya recibió duras críticas de algunos exjugadores y comentaristas de televisión durante su primera temporada.

¿Dejará Florian Wirtz el Liverpool FC al final de la temporada?

Uno de ellos es Jamie Carragher, que ya ha aconsejado varias veces al excepcional futbolista alemán que se marche. Y ahora ha vuelto a hacerlo. «El Liverpool tendrá que tomar una decisión, quizá no necesariamente en invierno, sino al final de la temporada, cuando no haya ningún gran torneo y tenga por delante un verano libre. Creo que entonces los traspasos pueden cerrarse mucho más rápido y con más facilidad», conjeturó Carragher en el pódcast Hamann & Stankovic de Sky Sport Austria.

El exdefensa de los Reds ha percibido «mucha buena voluntad» hacia Wirtz en el Liverpool: «La gente quería de verdad que triunfara», subrayó Carragher, quien también dice haber sabido que el internacional alemán es «un gran tipo». Sin embargo, sencillamente «no marca goles», algo fundamental en el sistema de Iraola, con extremos abiertos que llegan con menos frecuencia a posiciones de remate: «En ningún partido da la impresión de que pueda marcar un gol».

En sus 58 partidos oficiales, Wirtz ha marcado siete goles, una cifra realmente preocupante para sus estándares. En el Bayer Leverkusen anotó 57 tantos en 197 partidos y dio 65 asistencias. Al menos en este último aspecto, al jugador de 23 años le fue mucho mejor en los dos encuentros posteriores al descalabro contra el Manchester City.

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Relacionan a Florian Wirtz con el Chelsea FC y el Bayern de Múnich

El pasado fin de semana, Wirtz brilló como organizador en la victoria por 2-1 ante el Brentford FC, dio la asistencia a Victor Munoz para el provisional 1-1 y participó en un total de nueve ocasiones del Liverpool. Según Opta, ningún jugador había alcanzado esa cifra en la Premier League en los últimos cinco años. Ya antes, en la Champions League, en el 6-3 ante el LASK, Wirtz había mostrado una mejor versión y había asistido a Bradley Barcola en el 3-0.

En cualquier caso, Hamann matizó sus críticas a Wirtz en el pódcast con Carragher y consideró que los jugadores del Liverpool también le dificultan sacar lo mejor de sí mismo. Hamann señaló sobre todo el bajo nivel de los laterales del Liverpool. Wirtz tiene que trabajar demasiado en defensa, pero a un jugador como él hay que «concederle el lujo de poder ser creativo», afirmó Hamann.









Las críticas persistentes hacia Wirtz han alimentado, no obstante, los rumores sobre un posible traspaso. A veces se le relaciona con un fichaje por el Chelsea FC, donde está Xabi Alonso, quien impulsó su carrera, y otras, con un regreso a la Bundesliga para jugar en el Bayern de Múnich. El club más laureado de Alemania quería fichar a Wirtz a toda costa en el verano de 2025 e incluso creía haber alcanzado un acuerdo en las negociaciones con su padre y representante, Hans.

Sin embargo, el futbolista ofensivo decidió entonces dar el salto a la Premier League con el Liverpool FC. Cuando la noticia llegó al presidente de honor Uli Hoeneß y al miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge, estos, según el Süddeutsche Zeitung, «casi se cayeron de la silla del susto».

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Florian Wirtz despierta la compasión del Bayern de Múnich

En noviembre del año pasado, Wirtz incluso recibió una primera muestra de compasión por parte de Hoeneß, cuando el alemán atravesaba grandes dificultades para adaptarse en Inglaterra. «El pobre Flo Wirtz», dijo Hoeneß, quien después arremetió contra los desorbitados gastos del Liverpool en fichajes. Aquel verano, el club gastó en total casi 500 millones de euros en nuevos jugadores. Además de Wirtz, llegaron Alexander Isak (145 millones) y Hugo Ekitike (95 millones). El rendimiento deportivo fue modesto.

«Ya lo dije una vez: pronto necesitarán cinco balones para jugar, porque todas las estrellas querrán tener uno para sí mismas», ironizó Hoeneß. «Pobre Florian Wirtz, sencillamente no recibe el balón porque Salah, Szoboszlai y todos los demás solo quieren jugar para sí mismos».

Recientemente, el presidente Herbert Hainer también expresó su compasión por el futbolista alemán ante las duras críticas que ha recibido en las últimas semanas. «Para empezar, creo que Florian Wirtz es un jugador extraordinario, de eso no hay ninguna duda», dijo Hainer. «Y casi me da un poco de pena que todavía no haya mostrado en Inglaterra el nivel que tenía en el Leverkusen, porque también lo necesitamos para la selección alemana».

Mientras que en el Liverpool sigue sin parecer plenamente asentado, Wirtz aprovechó el parón de selecciones y, con una actuación brillante para Alemania ante Serbia, recuperó por fin algo de confianza.

Ahora Wirtz se medirá con los Reds al Villarreal en la Champions League. Una victoria obligada, cabría pensar. El fin de semana llegará el próximo gran duelo, cuando Fabian Hürzeler visite Anfield Road con su sorprendente equipo de Brighton. Brighton ganó cinco de sus primeros siete partidos de la temporada y es actualmente el principal perseguidor del dúo de cabeza formado por el Manchester City y el Arsenal.

Florian Wirtz: estadísticas en el Bayer Leverkusen y el Liverpool