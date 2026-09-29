En una entrevista con la Münchner Abendzeitung, el miembro del consejo de supervisión del FCB no descartó categóricamente un nuevo intento de fichaje por parte del campeón récord del fútbol alemán. No obstante, Rummenigge explicó que una incorporación de Wirtz no es un tema de cara al futuro cercano.

"¿Si en algún momento podría ser posible algo distinto? No lo sé", dijo el hombre de 71 años: "La pregunta es si Wirtz es feliz en Liverpool. No puedo valorarlo. Uli (Hoeneß, nota de la redacción) y yo estuvimos en contacto durante un tiempo con su padre y su madre. Luego tomaron otra decisión, y lo respetamos".

Además, Rummenigge subrayó que la situación actual de la plantilla muniquesa no requiere otro atacante central: "No hay que olvidar que en esa posición juegan Jamal Musiala y Serge Gnabry, además de que hay otras opciones como Ismael Saibari". No hace falta "comprar a un cuarto jugador por el dinero que probablemente costaría Wirtz".

¿Por qué Florian Wirtz rechazó al Bayern de Múnich?

El Bayern había seguido durante bastante tiempo de cerca al internacional alemán, antes de recibir una negativa de Wirtz en el verano de 2025 y de que el ahora jugador de 23 años dejara el Bayer Leverkusen para marcharse a Liverpool por una cifra de la que se habló de 125 millones de euros. Desde entonces, las cosas han sido irregulares para Wirtz. Tras una primera temporada desafortunada, en la que los Reds decepcionaron durante largos tramos, él también se quedó, como gran parte de sus compañeros, muy por debajo de las expectativas en el Mundial.

En la nueva temporada, en cambio, Wirtz es un titular indiscutible en Liverpool, donde Andoni Iraola se ha hecho entretanto con el timón como entrenador. Sin embargo, hasta ahora no ha dejado momentos decisivos en los partidos (ningún gol, una asistencia), aunque estadísticamente Wirtz figura entre los mejores jugadores de la Premier League en presión, desmarques al espacio y pases entre líneas. Aun así, el mediapunta se enfrenta regularmente a duras críticas de la prensa inglesa y de los expertos. En consecuencia, han surgido una y otra vez rumores vagos sobre una posible salida y, con ello, también sobre un reencuentro tardío con el Bayern.

"Cada paso que da un jugador debe pensárselo bien de antemano", explicó Rummenigge. Dijo estar "sinceramente" sorprendido por la evolución de Wirtz, que había citado sobre todo motivos deportivos para su fichaje por el Liverpool. "Se nos transmitió la impresión de que iba al Liverpool porque el entonces entrenador Arne Slot le había prometido la posición de mediapunta, en la que también había jugado en Leverkusen. Ese fue un factor importante en su decisión a favor del Liverpool", afirmó, antes de dejar claro: "En lo económico no hubo diferencias dramáticas".

Slot utilizó a Wirtz con frecuencia en el extremo izquierdo o incluso lo dejó en el banquillo. Al neerlandés le costó visiblemente encajar la abundancia de jugadores ofensivos de su plantel estelar. No fue hasta el cambio de año cuando Wirtz encontró su sitio en la temporada y, por momentos, también despegó en cifras de aportación ofensiva, antes de volver a bajar su nivel al final tras una lesión de espalda. Al final, Wirtz firmó 17 participaciones de gol (siete tantos, diez asistencias) en 49 partidos entre todas las competiciones.