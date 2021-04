Florentino Pérez: "Nunca vi una agresividad más grande del presidente de la UEFA y de algunos clubes españoles"

El presidente del Real Madrid y la Superliga Europea ha pasado por la cadena 'SER' y ha repasado todo lo que ha dado de sí la jornada.

Florentino Pérez ha hablado recién nacido este jueves 22 de abril. Tras el terremoto generado en la tarde y la noche de este martes, que ha culminado con el fracaso de la Superliga, el presidente de la competición y del Real Madrid ha pasado por los micrófonos de la cadena 'SER'.

Presidente del Real Madrid y de la Superliga, o sólo del Real Madrid: "No, no, sólo del Real Madrid, con eso vale".

Ayer, día de caos: "Terminamos a la una. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto que quizá no hemos sabido explicarlo".

Explicación: "Estoy un poco triste y decepcionado porque llevamos tres años trabajando en este proyecto que consiste en ver qué hacer para mejorar la situación económica del fútbol. La Liga es intocable, forma parte de la historia de todos los países, así que donde podemos sacar algo de dinero es entre semana, en el partido europeo. El formato de ahora en la Champions está obsoleto, viejo, que sólo tiene interés a partir de cuartos. Todos estamos encantados de que haya equipos de otros países que no son equipos grandes, pero en esta situación económica... La temporada pasada los 12 clubes de la Superliga perdieron 650 millones, esta temporada dos o tres veces más. Entonces se nos ocurrió esto, empezando a inicios de temporada, no en febrero o marzo. Hicimos números, hablamos con las televisiones... Hay dinero para todos, para que no pierdan los grandes y para solidaridad del resto de equipos de España y también para la UEFA".

Ataques: "Nunca he visto una agresividad más grande del presidente de la UEFA y de algunos de clubes españoles. Parecía orquestado. Llevo 20 años en esto del fútbol y no he visto esta agresividad en la vida: insultos, amenazas... Como si hubiéramos matado el fútbol. Hemos estado trabajando en cómo ayudar a salvar el fútbol, porque hay que salvarlo. La gente se cree que no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. El Madrid este año pasará de ingresar 950 millones a 600. No entiendo esa agresividad".

La salida de los ingleses: "Había alguien en el grupo inglés que no tenía mucho interés y eso pudo contagiar a otros, que con la edad que tienen quizá tenían más miedo. Ese club, que no voy a decir, firmó un acuerdo vinculante. Estoy convencido de que si no sale este proyecto saldrá otro".

Oposición: "Empezaron a hacer una campaña totalmente manipulada de que íbamos a acabar con las ligas nacionales. Hay gente que tiene privilegios que no quieren perder, a consta de arruinar a los clubes".

Sensaciones: "No ha sido peor momento. Llamaron los ingleses, nos reunimos y vieron que no iban a hacer eso si iba a parecer que estaban matando el fútbol".

Ceferin: "El modelo era viable sin los alemanes y los franceses. No quiero meterme con el presidente de la UEFA, pero tendría que haber venido, sentarnos... No les tiramos una bomba atómica. Quizá no lo hemos explicado bien, pero tampoco nos han dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque no quieren".

Situación del proyecto: "No me he sentido solo, no me han dejado solo, no es verdad. La Juventus no se ha ido, hoy he hablado tres veces con Agnelli, ni el Milán tampoco. La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by'. El dinero lo tenemos, sería un pecado que no aprovechemos este formato. El nuevo formato de la Champions, que entra en 2024, no lo entiendo. Y a saber dónde estaremos en 2024".

Legalidad: "El juez, con la Unión Europea, ha dicho que tenemos derechos, que la UEFA no puede tener monopolio. Iba a hablar Laporta al día siguiente, pero es que no han dejado ni 24 horas. He hablado con él, claro, hoy. El Barcelona sigue. Creo que los ingleses no se han ido todavía. Están cansados de hacer algo con la ilusión de resolver un problema, gente que no lo necesita, y encontrarse con una revolución y unas formas que... Los contratos eran vinculantes. Con los contratos legales no se puede salir así. Es de gente seria, empresarios que conocen este mundo. Lo primero que hemos acordado es parar y empezar a contar esto como lo tendríamos que haber hecho".

Represalias o malos arbitrajes: "En eso no creo".

Por qué no hablaron los 12 presidentes en rueda de prensa: "Al día siguiente, con una agresividad terrible, nos mataron. En algo nos hemos equivocado, seguro. Sabían que lo íbamos a hacer y nos estaban esperando".

Boris Johnson: "Con todo mi cariño para el presidente inglés, pero están en elecciones... Los que han querido hacer daño lo han hecho como han podido, pero cuando pase esto y vuelva al realidad, veremos. Estos clubes van a perder más de 2.000 millones y algunos no los tienen. Me ha llamado mucha gente para felicitarme y decirme que siga adelante".

La Superliga no está muerta: "Completamente. Vamos a seguir trabajando y saldrá aquello que todo el mundo piense que es mejor".

Las críticas de Tebas: "Que Tebas hable con el juez y se lo cuente. No comento las palabras de Tebas, sin comentarios. ¿La reunión de este jueves? El Madrid no va donde no le invitan, ni el Barcelona, ni el Atlético. Tebas es un de los que tiene que recapacitar sobre el estado del fútbol".

Al Khelaïfi: "No le he llamado ni le voy a llamar por Mbappé".

Televisiones de la Superliga: "Hablamos con varios operadores y sabemos lo que demandan los jóvenes, los menos jóvenes y nos acomodamos a la realidad. Hay gente que se cree que no pasa nada".

La renovación de Ramos: "Le tenemos que pedir a los jugadores un esfuerzo mayor. También tenemos que saber las consecuencias y las perspectivas del coronavirus. Cómo no me va a gustar que renueve Ramos, cómo van a dudar de mi amor por él, si es como mi hijo, hombre. Yo le fiché en 2005. No es que dependa de él, sino de la situación del Madrid. Hay que hacer números, hay que vender a algún jugador...".

Por qué no le preguntó a los socios por la Superliga: "¿También tengo que preguntarles a quién tengo que fichar?".

Multas por dejar la Superliga: "No ha pagado ninguno porque esto acaba de pasar y están casi todos. De momento, todos. No se han ido todavía. No voy a decir la multa".

Ceferin: "Quiero un presidente de la UEFA educado y que no insulte, tan simple como eso, que estamos en una Europa democrática y eso ya no se lleva. Quiero que no se pongan zancadillas, las formas también son importantes hoy. Esa forma de presentarse, de insultar al presidente de un club centenario (Agnelli...)".

Campaña: "Hay gente manipulada y todo el mundo sabe por qué. Le puedo decir quién puso a los 40 aficionados del Chelsea ahí, quién es el que los ha movido, el mismo que ha puesto aquí al Cádiz con esas camisetas antes del partido".

Cambios y fichajes: "¿Qué renovar la plantilla, si tenemos a los mejores del mundo, tío? Habrá que hacer algún cambio, pero no una revolución".

Varane: "Estoy feliz con nuestra plantilla. Si alguno no quiere estar en el Madrid, pues se va".

Zidane: "No me imagino nada que no sea Zidane en el banquillo en el próximo año. ¿Si pensé en echarle tras la derrota en Ucrania? Nunca. Es una leyenda. Algún día se irá y si lo hace será como una leyenda. Lo decidirá él o los dos, pero no se levantará una mañana con que le han echado".

Afición: "Esta temporada creo que no habrá público. Con que admitan para la próxima me conformo. Abriríamos el estadio".

La queja de Klöpp sobre el Di Stéfano: "Valdebebas y Kiev, lo mismo: 3-1".

Mbappé, este verano: "No lo sabemos, si no viene este año, nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe, y está feo que lo diga yo, lo que soy, lo que hago. La gente está contento con lo que hago".

La renovación de Modric: "Modric ya ha firmado, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo, hace mucho tiempo. ¿Con Ramos por qué no? No lo sé. Hemos hablado muchas veces, pero no lo sé. La situación es la que es, él lo sabe, yo también, dejadme que cerremos la temporada".

El aficionado, lo más importante: "Efectivamente. Se me ha olvidado decirlo. Sólo tenemos que pensar en los aficionados. Tenemos que poner la mirada en el aficionado. Siempre digo que aquí mandan los aficionados. Los que nos echan son los aficionados".

Ceferin amenazando con que no se juegue la semifinal de Champions: "¿Que dice que a lo mejor no se juega? No entiendo la razón".