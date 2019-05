Florentino Pérez: "Con Zidane no he hablado ni de Mbappe, ni de Neymar"

"Tengo mucho interés en que Hazard venga al Madrid", dijo el presidente blanco

Florentino Pérez pasó revista en '"El Transistor de Onda Cero". El presidente blanco fue interrogado por José Ramón De la Morena acerca de los fichajes de futuro del . De entrada, comentó: "Todos los que vengan serán buenos. Y si no vienen este año, pues vendrán otro", explicó. Florentino habló de Eden Hazard, de Kylian Mbappé, de Neymar Junior y de Antoine Griezmann.

Acerca de la posibilidad de fichar a Eden Hazard, Florentino comentó: "¿Cómo vamos a hablar con un club que se está jugando una final? Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero todavía no lo hemos conseguido. Tengo la ilusión de que venga este año. Tengo mucho interés en que venga, mucha esperanza. Es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol", dijo.

Sobre la posibilidad de dos nombres propios, grandes estrellas del , Mbappé y Neymar, dijo: "Yo con Zidane no he hablado de Mbappé o Neymar. Ni con Zidane ni con nadie. Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar. Ya el año pasado tuvimos que decir que no les queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si nos interesa, hablaremos con los clubes", dijo Florentino, para después añadir que antes de fichar "hay que reunirse con Zidane y ver qué es lo que queremos. Hay que comprar y vender. No quiero que me lleve a un terreno al que no quiero ir, que es el de Mbappé. No voy a hablar de ningún jugador"

Acerca de la posibilidad de sondear el fichaje de Antoine Griezmann, el presidente del Real Madrid fue lacónico: "No me han ofrecido a Griezmann. Seguro que no".