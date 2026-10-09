Flick: Yamal es el mejor jugador del mundo y la estrella del Barcelona volverá ante el Betis

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, descartó que Marc Bernal sea una opción para ocupar la posición de central izquierdo con el Barça.

Preguntado sobre la dificultad de jugar tras un parón prolongado y el complicado calendario que se avecina, Flick declaró en la rueda de prensa del partido ante el Getafe: «Estos parones forman parte de nuestro trabajo, no me gustan pero no puedo cambiarlos, y tenemos que centrarnos en el próximo partido, ya que nos esperan 5 encuentros muy importantes y debemos prepararnos, y lo haremos».

Sobre la posibilidad de hacer rotaciones pensando en el periodo que viene, Flick dijo: «Siempre hacemos lo mismo, siempre se habla de que el próximo partido es el más importante y nada cambia, y el siguiente rival es el Getafe, que será un adversario duro; sabemos cómo juegan y normalmente es difícil jugar contra ellos».

En cuanto a la fecha de regreso de Frenkie de Jong, Flick respondió: «Estará disponible quizás ante el Betis, está en buena forma y no tiene dolor, pero necesita tiempo y se lo daremos».

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Sobre si Joan García está listo para jugar, el entrenador del Barça declaró: «Ter Stegen siempre es una opción, y también Szczesny, pero viendo lo que ha mostrado hoy, Joan está en muy buena forma y creo que podrá jugar como titular».

Acerca de la posibilidad de que De Jong participe como central, Flick afirmó: «Por supuesto que puede jugar, tenemos varias opciones y Frenkie es una de las opciones para jugar en la posición de central».

Preguntado sobre si Marc Bernal es otra opción como central izquierdo, Flick aclaró: «Ha jugado a veces en los entrenamientos, pero no lo vemos en esa posición; para un chico con este talento es bueno jugar en su puesto, mejorar y ganar más confianza, está ofreciendo muy buen nivel en los últimos partidos y no lo veo como opción para jugar de central».









Sobre su satisfacción con la competencia en la posición de lateral izquierdo, el entrenador del Barça dijo: «En cada posición tenemos a dos jugadores, y todos deben rendir a su máximo nivel, porque de lo contrario podemos sustituirlo y todos lo saben; esto lo veo en los entrenamientos, todos saben que hay que dar el 100% y la intensidad que veo me gusta mucho, y para el club y para todos es muy bueno contar con un jugador como Espart de La Masia para los próximos cuatro años».

Sobre el gran momento que atraviesa Lamine Yamal, Flick concluyó sus declaraciones diciendo: «Su nivel es espectacular, también con España, y lo vi en Londres, donde estuve en las gradas; hay que pensar en los jugadores desde una perspectiva diferente, porque Cubarsí y Yamal son jóvenes y se recuperan más rápido, y si juega 60 o 70 minutos está bien, aunque él quiere jugarlo todo porque le encanta jugar, y será el mejor jugador del mundo si no lo es ya, está en lo más alto y muy cerca, y si sigue así e intenta mejorar con esta mentalidad, estoy contento con él».