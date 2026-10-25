El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que se disputa hoy domingo en el Camp Nou, supone el primer enfrentamiento entre los entrenadores Hansi Flick y José Mourinho en la historia del fútbol español.

No obstante, ambos técnicos ya se habían visto las caras en una única ocasión, que se remonta a diciembre de 2019, cuando el alemán dirigía al Bayern de Múnich y el portugués acababa de hacerse cargo del Tottenham.

Aquel partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones terminó con victoria del Bayern por 3-1 en el Allianz Arena, según informó la emisora española "Cadena SER".

El contexto era completamente distinto al de hoy. Flick asumió el banquillo del Bayern de Múnich tras la destitución de Niko Kovac, mientras que Mourinho había llegado al Tottenham pocas semanas antes para sustituir a Mauricio Pochettino.

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Ambos iniciaban una nueva etapa en su club y se enfrentaron en la última jornada de la fase de grupos, cuando los dos equipos ya tenían asegurada su plaza en los octavos de final.

El partido comenzó con mucha intensidad: el Bayern de Múnich se adelantó con un gol de Kingsley Coman en el minuto 14, pero el Tottenham respondió rápidamente a través de Ryan Sessegnon, que igualó el marcador seis minutos después.

El conjunto londinense logró recuperarse de la primera desventaja, aunque el equipo alemán volvió a demostrar su acierto a la hora de rematar las jugadas justo antes del final de la primera parte, y Thomas Müller marcó un gol en el minuto 45 para devolver la ventaja a los locales (2-1).

En la segunda mitad, Philippe Coutinho sentenció el triunfo. El brasileño anotó el definitivo 3-1 en el minuto 64, asegurando la victoria del Bayern de Múnich y el pleno del equipo de Flick en la fase de grupos.

Mourinho no pudo evitar la derrota como entrenador del Tottenham, aunque el resultado no afectó a la clasificación de ninguno de los dos equipos en el grupo.

Aquel encuentro fue un anticipo de lo que vendría después: Flick conquistó la Liga de Campeones en agosto de 2020, tras vencer al París Saint-Germain en la final, y completó una temporada histórica con el Bayern de Múnich, al lograr seis títulos, convirtiendo al técnico alemán, que llegó como solución de emergencia, en uno de los proyectos más dominantes del fútbol europeo.

Mourinho, por su parte, afrontó el reto de devolver al Tottenham a la élite. El técnico portugués llegó para reactivar a un equipo que había alcanzado la final de la Liga de Campeones unos meses antes, pero su etapa en Londres terminó sin conquistar ningún título importante.

Hay además un aspecto relevante: el Bayern de Múnich arrolló al Tottenham por 2-7 en Londres en octubre de 2019. Sin embargo, aquel partido no se considera un precedente entre Flick y Mourinho, ya que ninguno de los dos dirigía a su equipo en aquel momento.

Casi siete años después, sus caminos vuelven a cruzarse en un contexto completamente diferente. El alemán dirige al Barcelona, mientras que el portugués está al frente del Real Madrid. El único enfrentamiento anterior fue favorable a Flick, pero el Clásico brinda a Mourinho la oportunidad de cambiar el curso de la historia.







