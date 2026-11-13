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El FC Barcelona atraviesa uno de sus periodos más difíciles de los últimos años, no solo a nivel de resultados, sino también en la planificación de futuro. En un momento en el que el equipo sufre una evidente falta de efectivos en el eje de la defensa debido a las reiteradas lesiones, el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco se encuentran incapaces de maniobrar, a causa de la delicada situación económica que ata de manos a la dirección deportiva y le dificulta perseguir sus principales opciones.

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Según el diario español "Marca", Flick y Deco han dejado clara su voluntad de reforzar la línea defensiva durante el próximo mercado de invierno, subrayando que el eje de la defensa es la zona más perjudicada por las lesiones y que necesita un refuerzo urgente si el equipo quiere competir por todos los títulos hasta el final de la temporada.

Pero el problema no está en la voluntad, sino en la capacidad. La directiva no quiere fichar a un jugador profesional por solo seis meses, ni a un futbolista que no mejore la calidad del equipo actual. El objetivo es incorporar a un defensa destacado con un largo recorrido en el club, un central de altísimo nivel capaz de liderar la defensa durante años, y este tipo de jugadores exige una inversión enorme que no puede materializarse por el momento, lo que explica las dificultades y las semanas transcurridas sin ningún avance reseñable.

El Barcelona sigue comprometido con la regla del 1:1 gracias a la renovación del contrato de Raphinha, entre otros motivos, pues su nuevo contrato prolonga el actual y reduce sus cuotas, además de que el aumento de su salario no entrará en vigor de inmediato, sino que se aplicará la próxima temporada y, por tanto, no afectará a la masa salarial actual.

Sin embargo, por otro lado, la ampliación de los contratos de Xavi Espart, la inminente prórroga de Marc Bernal y los contratos de Bryan Fariñas y Gerard Martín, ya en vigor, repercuten en el coste total de la plantilla, y eso es lo que explica algunas de las dificultades del Barcelona para cerrar fichajes durante el mes de enero.

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Tanto el despacho del Camp Nou como el de la Ciudad Deportiva Joan Gamper dejan claro que no quieren fichar a un jugador por solo unos meses; el objetivo es reforzar la línea defensiva con un central de altísimo nivel, y esa operación requiere un desembolso que el club no puede asumir actualmente, salvo en caso de que se produzca la salida de algún jugador, y en estos momentos no existe ninguna operación avanzada en este sentido.

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Todas las miradas apuntan a Alejandro Balde. El club se muestra confiado en la salida del lateral izquierdo en enero, pero su futuro sigue siendo incierto a día de hoy. El jugador ha mostrado hasta ahora reticencia a abandonar el club, y las ofertas que ha recibido no han sido del todo satisfactorias; aun así, el club cree que su actual situación de aislamiento podría hacerle cambiar de opinión en las próximas semanas, si bien los responsables de la junta directiva no están seguros de ello.

Con todo, las puertas del Barcelona también están abiertas a la salida de otros jugadores de la plantilla de Hansi Flick, ya que el club necesita vender a algunos futbolistas. No toda la plantilla está a la venta, pues hay jugadores intocables, como Raphinha, Pedri, Cubarsí y Lamine, pero la directiva está dispuesta a escuchar ofertas por muchos otros jugadores.

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Deco y su equipo cuentan con una lista de nombres de posibles defensas, pero todos ellos superan su presupuesto actual; aun así, los directores deportivos no descartan ninguna opción. Existe la esperanza de incorporar refuerzos durante el próximo mercado de verano, pese a la dificultad del asunto.

Sabían desde el verano que fichar a cualquier jugador en enero sería complicado por la situación económica del club. Pero su trabajo continúa, y mantienen reuniones con numerosos jugadores, algunos de ellos cuya identidad aún no se ha revelado, que reúnen las características requeridas.

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Y pese a su deseo, nombres como Tah, Bastoni, Nieuwstadt, Gvardiol, Nathan y Rees no son opciones disponibles por el momento, porque están fuera de su alcance, pero el Barcelona no descarta nada, ya que la situación podría cambiar: podría producirse una salida inesperada, o un posible fichaje podría verse obligado a cambiar de equipo, incluso en forma de cesión. Se muestran optimistas, pero el tiempo pasa, y la defensa clama pidiendo ayuda.