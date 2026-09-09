Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo en su primera aparición europea de la temporada, aunque, como es habitual en él al exigir mejoras, señaló que "hay cosas que necesitan mejorar".

El Barcelona lanzó un aviso temprano a los grandes del Viejo Continente al lograr una goleada de exhibición ante su invitado, el neerlandés Feyenoord, por 5-1 la noche de este miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Los cinco goles fueron obra de: Raphinha (dos goles), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus.

Flick, en declaraciones a la cadena "Movistar", destacó el ambiente del equipo y la ética de trabajo, así como la importancia del gol de Lamine Yamal como capitán.

El técnico explicó: "Hay un buen ambiente en el equipo, y estoy contento por Raphinha y Lamine Yamal".

Y añadió: "Lamine hizo un partido magnífico, marcó un gol y fue líder del equipo".

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Flick es consciente de que el equipo ha alcanzado su nivel actual gracias al "trabajo duro y meticuloso, y a la gran habilidad en la posesión del balón".

No obstante, señala que "podemos mejorar, es más, debemos hacerlo; esto es lo que tenemos que hacer: continuar los entrenamientos con la misma intensidad y calidad. Y ahora tenemos que determinar los aspectos de mejora requeridos".

Flick concluyó: "Creo que estamos trabajando muy bien, y con mucho esfuerzo. Tenemos una gran calidad en el manejo del balón. Estoy muy contento con ello".