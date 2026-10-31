Hansi Flick, entrenador del Barcelona, mostró su alegría por haber conseguido su victoria número 100 con el Barcelona, gracias al triunfo por 6-1 sobre el Deportivo Alavés, en la jornada 11 de LaLiga.

Flick también elogió la reacción de su equipo catalán, y tuvo palabras de alabanza para Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Frenkie de Jong y Bryan Fariñas.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Flick durante la rueda de prensa, en la que dijo: «Estoy muy satisfecho. Impusimos nuestro dominio durante la primera parte, y generamos las ocasiones aprovechando los espacios. Me gustó mucho lo que vi. Jugamos bien».

Y continuó: «El Alavés defendió muy bien, y tenía a muchos jugadores atrás. Sabíamos que se apoyarían bien en las transiciones ofensivas rápidas, pero controlamos el partido. Y logramos aprovechar los pequeños espacios que nos dejaron».

Cuando se le preguntó por el primer partido de Frenkie de Jong en la posición de central, y si sería posible que repitiera participación en ese puesto, Hansi explicó: «Tenemos muchas bajas en la línea defensiva, y no sabemos cuándo volverán los jugadores».

Flick también habló del debut del joven jugador Bryan Fariñas, diciendo: «Les pregunté a Frenkie y a Bryan si podían jugar en esa posición, y les agradezco el trabajo que hicieron. Bryan merecía participar gracias a su profesionalidad en los entrenamientos. Ofreció un buen nivel, y logró un buen entendimiento y una buena compenetración con Lamine».

El técnico alemán habló de Lamine Yamal, que marcó dos goles en el partido, explicando que había hablado con él durante el descanso entre las dos partes, y elogió que recuperara la confianza en los duelos individuales con los defensas.

Flick dijo: «Era importante que Yamal tuviera algo de descanso, y ofreció una actuación magnífica. Esto es lo que quería ver, y también de Fermín y Raphinha después de las dos derrotas».

Volviendo a su victoria número 100 con el Barcelona, Flick no quiso extenderse demasiado al hablar de este logro, pero no pudo ocultar su sonrisa.

El técnico alemán dijo: «No suelo mirar al pasado, pero estoy muy contento. ¿Fue el mejor partido? Ganar el primer Clásico en Madrid fue algo maravilloso. Lo recuerdo con sensaciones positivas, y eso será bueno para las próximas semanas».

Flick explicó el motivo de la sustitución de Pedri entre las dos partes, diciendo: «Lo sustituí porque llevaba una tarjeta amarilla, y no era necesario arriesgar».

En cuanto a la participación de Rodri durante los noventa minutos, y a no dar entrada a Gavi, el entrenador explicó: «Al principio pensamos en hacer cambios que incluyeran a Rodri, Frenkie y Fermín, pero después decidimos hacer otra cosa».

El entrenador del Barcelona mira ahora hacia los enfrentamientos ante el Aston Villa y el Atlético de Madrid durante la próxima semana.

Flick sigue la política de afrontar cada partido por separado, al decir: «Primero, tenemos que enfrentarnos al Aston Villa. Jugaremos en nuestro estadio, y la Liga de Campeones de Europa es siempre una competición especial, que tiene un carácter único. Solo tenemos dos días para recuperarnos tras el partido de hoy. Por eso, nuestra concentración está ahora completamente centrada en que los jugadores recuperen su estado físico, y después empezaremos a preparar el partido ante el Aston Villa».

Sin embargo, Flick mostró sus dudas sobre la posibilidad de recuperar a Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen antes de los dos enfrentamientos de la próxima semana, al decir: «No sabemos nada todavía. El proceso de recuperación va bien, pero nuestra situación no es ideal. Tenemos que aguantar durante estos dos partidos. Espero poder recuperar a uno o dos de ellos».

Y añadió: «Christensen está cerca de volver a los entrenamientos grupales, pero después habrá un parón internacional, y no arriesgaremos su participación, porque necesitamos sus servicios durante el resto de la temporada».