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Hansi Flick ha tomado una decisión sorprendente sobre Lamine Yamal antes del próximo partido del Barcelona ante el Bakú, en un movimiento inesperado.

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En una decisión que lanza un mensaje claro sobre la prioridad de proteger a sus estrellas, el Barcelona ha optado por dejar a Lamine Yamal en España y no llevarlo a Azerbaiyán para preparar el próximo partido ante el Bakú, después de que el club y el jugador acordaran concederle un periodo de descanso para recuperar su mejor estado físico tras varias semanas de presión continua por la acumulación de partidos en el calendario.

Según informa el diario español «Sport», la decisión se tomó de común acuerdo entre la directiva del Barcelona y el futbolista, dentro del plan del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick para gestionar las cargas físicas y evitar que el joven extremo acuse el cansancio por la sucesión de partidos y los cortos periodos de recuperación entre encuentros.

El rotativo explica que el desgaste físico acumulado en las últimas semanas, sumado a las bajas temperaturas previstas en Azerbaiyán, llevó al cuerpo técnico a actuar con cautela con el jugador, al considerarlo una de las piezas fundamentales en las que se apoya el equipo en todas las competiciones.

«Sport» constató la presencia de Lamine Yamal en el festival Joan Gamper en la Ciudad Deportiva del Barcelona esta mañana, aunque su estancia en las instalaciones fue breve: abandonó el lugar menos de diez minutos después de llegar, mientras el club ultimaba el viaje del equipo a Azerbaiyán.

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La ausencia de Yamal en la expedición no guarda relación con ninguna merma en su compromiso con el Barcelona, sino que responde a un acuerdo mutuo con el objetivo de darle la oportunidad de tomar aire, después de que el equipo haya disputado una serie de partidos muy seguidos, a un ritmo de aproximadamente un encuentro cada tres días, lo que reduce las posibilidades de los jugadores de recuperar por completo sus energías.