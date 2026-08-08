El Barcelona español viajó a la ciudad italiana de Udine para participar en el torneo triangular que se disputa esta noche en el estadio "Bluenergy", donde el equipo catalán será uno de los participantes en la primera edición de la Copa "Friuli Venezia Giulia", dentro de sus preparativos para la nueva temporada 2026-2027.

Ausentes de la lista del entrenador Hansi Flick para los enfrentamientos ante el Udinese italiano y el Nottingham Forest inglés estarán el defensa uruguayo Ronald Araújo, que se encuentra a las puertas de fichar por el Liverpool en calidad de cedido tras unas rápidas negociaciones, según informó el diario catalán "Sport".

Araújo, que se perdió el Mundial por lesión, había continuado con su programa de recuperación y tampoco participó ante el Birmingham City.

Se esperaba que tuviera la oportunidad de jugar en Udine, antes de que la inminencia de su marcha a Anfield lo impidiera, con la previsión de que el anuncio oficial del traspaso se produzca en cuestión de horas.

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Araújo acudió esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para recoger sus pertenencias y despedirse de sus compañeros de equipo.

Pero no fue el único jugador ausente en el viaje a Italia, ya que tampoco viajaron Marc Casadó y Roony Bardghji, por decisión del entrenador Hansi Flick.

La lista de ausentes lleva un mensaje claro para Casadó y Bardghji: que no entran en los planes de Flick para la nueva temporada y que deben buscar un nuevo club durante lo que resta del mercado de fichajes de verano.

Reunión de los últimos retoques

Deco, director deportivo del Barcelona, se había reunido la mañana del viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con Cristian Emil, agente de Bardghji, en un encuentro durante el cual se dieron los últimos retoques a la salida del jugador sueco del club catalán.

El agente del jugador fue visto dentro de las instalaciones del Barcelona y luego abandonándolas, mientras que el periodista italiano Fabrizio Romano reveló que Bardghji no continuará con el equipo.

También está ausente en el viaje del Barcelona a Udine Jofre Torrents, que se acerca a fichar por el Ajax de Ámsterdam en una operación de venta, y firmaría un contrato con el club neerlandés por 4 años.

El diario "Sport" señaló que Bardghji y Casadó no tenían conocimiento de la decisión de Flick de descartarlos y dejarlos en Barcelona, ya que la decisión llegó de forma sorpresiva, justo antes de dirigirse al aeropuerto.

El diario añadió que los jugadores sabían que no continuarían con el Barça, pero la decisión de excluirlos de la lista no era esperada, y no todos la aceptaron de la misma manera.