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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Flick sobre el jugador del Barcelona: es el momento de darle la oportunidad que merece

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El entrenador alemán afronta ausencias defensivas

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El entrenador Hansi Flick ha abierto un nuevo escenario para Brian Fariñas, después de haber frenado la salida del joven jugador al Girona durante el mercado de fichajes de verano, y ahora podría darle la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barcelona en la posición de lateral derecho.

Fariñas no ha participado hasta ahora con el primer equipo del Barcelona durante la presente temporada, pero podría tener su oportunidad mañana sábado ante el Alavés, en vista de las lesiones defensivas que sufre el equipo y que han llevado al técnico alemán a buscar soluciones alternativas.

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Fariñas había convencido a Flick durante la pretemporada, hasta el punto de que lo llevó a frenar la posibilidad de su traspaso al Girona, cuando la operación estaba a punto de cerrarse.

El técnico alemán ve en el jugador de 20 años un talento capaz de ocupar varias posiciones en el centro del campo, además de la posibilidad de contar con él en la posición de lateral derecho, algo que probó durante el partido amistoso ante el Birmingham en la pretemporada.

Flick habló sobre la posibilidad de contar con el jugador, durante la rueda de prensa de este viernes, afirmando: "Brian Fariñas podría ser una opción en la posición de lateral, es muy inteligente. Entrena con nosotros desde el inicio de la temporada y hace un trabajo excelente. Ha llegado el momento de darle la oportunidad de jugar que se merece".

La única excepción

Fariñas es el único jugador disponible en el primer equipo del Barça que no ha participado ni un solo minuto durante la presente temporada.

Flick solo cuenta con 4 defensas disponibles para enfrentarse al Alavés, que son João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Baldé. Tras este partido, al Barcelona le esperan dos importantes citas ante el Aston Villa el martes en la Liga de Campeones, y el Atlético de Madrid el domingo en la Liga, lo que hace necesaria la rotación.

Por lo tanto, Fariñas representa una opción real para ocupar la posición de lateral derecho ante el Alavés en el estadio Spotify Camp Nou. Según el diario catalán "Sport", el jugador se ha entrenado con el grupo titular durante esta semana.

El entrenador Juliano Belletti había contado en gran medida con Fariñas la temporada pasada, ya que disputó 33 partidos de un total de 34 en la Segunda Federación, y solo se ausentó de un partido por acumulación de tarjetas. Además, fue uno de los líderes del filial.

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