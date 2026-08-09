Hansi Flick, director técnico del Barcelona, afirmó que tomar una decisión sobre el futuro de la dupla formada por Marc Casadó y Roony Bardghji no fue fácil para él, señalando que discutió la situación de los jugadores con la directiva del club en más de una ocasión, antes de tomar las decisiones relacionadas con su futuro.

El técnico alemán había excluido a los jugadores del último viaje del equipo a Italia, en una señal de la cercana salida de ambos del Barça, mientras que el nombre de Casadó se ha vinculado a un posible traspaso a la liga saudí, donde tanto el Al Ahli como el Al Hilal buscan ficharlo según informes periodísticos.

Flick declaró durante la rueda de prensa tras la participación del Barcelona, la tarde de ayer sábado, en el torneo triangular amistoso que se disputó con la participación del Udinese italiano y el Nottingham Forest inglés: "Respecto al tema de Marc Casadó, la cosa no es fácil para mí. Y con Roony también, la cosa no es fácil para mí. Pero tenemos que tomar decisiones, el club y yo".

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Y añadió: "Hablé con la dupla al final de la temporada pasada, y por supuesto también hablamos durante la temporada actual. Discutimos sus situaciones durante el viaje a Inglaterra, y abordamos los cambios que se producirán".

El técnico alemán continuó: "Así son las cosas. Les doy mis consejos, y ellos saben lo que pensamos sobre esta situación. No se trata solo de mí, sino también del club".

Flick agregó: "Es natural que haya cambios importantes en el equipo tras el final de la temporada. Pueden verlo también hoy, tenemos muchos jugadores jóvenes, y especialmente los procedentes de La Masia. Por eso también es importante que les demos espacio para jugar. Por eso tomamos esta decisión".









