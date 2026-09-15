En un gesto que revela mucho sobre el verdadero peso de Gavi dentro del nuevo proyecto del Barcelona, el técnico Hansi Flick mantuvo una reunión especial y prolongada con su centrocampista andaluz, en un paso que allana su fuerte regreso al once titular y corta de raíz los intentos del París Saint-Germain por arrebatarlo.

La sesión de entrenamiento celebrada la mañana de este martes, como preparación para el duelo ante el Racing de Santander el miércoles en la sexta jornada de LaLiga, dejó una imagen llamativa.

Hansi Flick pasó unos minutos hablando a solas con Gavi, en compañía de su asistente Arnau Blanco, lejos del resto de sus compañeros.

El mensaje de Flick fue claro, según el diario español "Sport": su confianza en Gavi no se ha visto afectada pese al arranque titubeante.

Tras jugar como titular durante 44 minutos en el partido inaugural ante el Elche, una lesión en su pierna derecha le impidió estar presente ante el Athletic Club y el Rayo Vallecano, antes de volver y disputar tan solo 8 minutos frente al Feyenoord en la Liga de Campeones, y ver los partidos ante el Valencia y el Levante desde el banquillo.

Pese a ello, el rendimiento de Gavi en los entrenamientos fue muy positivo y enérgico, lo que lo convirtió en uno de los principales candidatos a entrar en el once titular que Flick pretende alinear para enfrentar al equipo cántabro, especialmente por el deseo del técnico de hacer jugar a futbolistas en plenitud de forma antes de los dos partidos consecutivos ante el Racing mañana, y después ante el Sevilla el sábado en el Sánchez-Pizjuán.

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La respuesta del Barcelona a los movimientos del París

Esta reunión llega en un momento delicado, con el aumento de las informaciones procedentes de Francia sobre el deseo del París Saint-Germain de fichar a Gavi a petición directa de su entrenador Luis Enrique.

Según los informes, el técnico español quiere que el club parisino contacte con el Barcelona para estudiar una posible operación valorada en unos 40 millones de euros.

Sin embargo, la postura dentro del Barcelona es contundente y clara: no existe ninguna intención de vender a Gavi, y el propio jugador está totalmente centrado en lograr el éxito con la camiseta blaugrana. La reunión secreta de Flick de hoy es la mejor prueba de que Gavi sigue siendo una pieza fundamental en la ecuación del técnico alemán.