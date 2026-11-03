Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró satisfecho con el rendimiento defensivo de su equipo durante la victoria por 3-0 sobre el Aston Villa, la noche del martes, en la Liga de Campeones de Europa, y subrayó que todos los jugadores contribuyeron a dejar la portería a cero.

El Barcelona logró una cómoda victoria sobre el conjunto inglés en el partido disputado en el estadio Camp Nou, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga.

Flick declaró, en unas palabras a la cadena Movistar recogidas por el diario español As tras el encuentro: «Sí, la victoria era importante. Nos enfrentamos a un gran equipo que defendió bien. Estamos contentos con el rendimiento de nuestra defensa, pues todos dieron lo que tenían para terminar el partido con la portería a cero».

Flick añadió, hablando del trabajo defensivo del equipo: «Tenemos que seguir trabajando. Todos ofrecieron una actuación asombrosa, estuvimos muy compactos y defendimos muy bien. Fue algo magnífico».

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Este es el primer partido del Barcelona con la portería a cero en la Liga de Campeones de Europa desde abril de 2025, cuando venció al Borussia Dortmund por 4-0. Desde entonces había encajado goles en 18 partidos consecutivos, una racha negativa récord.

La situación de Rodri

El técnico alemán se refirió al estado de Rodri, quien sintió dolores musculares durante el encuentro y se vio obligado a retirarse, y explicó: «Notó algunas molestias musculares, y tenemos que esperar hasta mañana para saber más».

Con esta declaración, Flick sembró la incertidumbre sobre la situación del centrocampista español de cara al esperado partido ante el Atlético de Madrid en LaLiga, el próximo domingo.

Sobre el próximo enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, Flick señaló que su equipo dispone de 4 días para recuperarse y preparar el partido, y afirmó: «Tenemos 4 días para recobrar nuestra puesta a punto y disputar el encuentro».