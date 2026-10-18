Flick recurre a la vieja solución de Enrique para afrontar la asfixiante crisis del Barcelona ante el Saint-Germain

El Barcelona afronta una auténtica crisis antes del duelo contra el Paris Saint-Germain, previsto para el próximo martes, en la Champions League.

Con las bajas por lesión de Eric García y Jules Koundé para el partido contra el Paris Saint-Germain, Hansi Flick, técnico del Barça, se verá obligado a improvisar en la línea defensiva, donde también echa en falta a Andreas Christensen.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Pau Cubarsí es el único central plenamente disponible, y se espera que Gerard Martín, que terminó el partido contra el Real Betis con el pie hinchado, esté totalmente recuperado antes de la visita al Parque de los Príncipes.

No quedan muchas opciones en el lateral. Y dada la escasa participación de Alejandro Balde esta temporada (solo 12 minutos ante el Racing), lo más probable es que Joao Cancelo y Xavi Espart ocupen los dos puestos de laterales.

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En principio, el jugador portugués, con más experiencia en esa posición poco habitual para él, actuaría por la izquierda, mientras que el catalán jugaría por la derecha.

Una de las opciones a las que Flick podría recurrir en caso de emergencia es dar entrada a Rodri como central.



El jugador volvió a situarse junto a Pau Cubarsí en los últimos minutos del partido entre el Real Betis y el Barcelona, después de que Eric García pidiera el cambio.

Cabe recordar que Rodri puede jugar como central, posición en la que lo utilizó Luis Enrique durante el Mundial de 2022.

En ese caso, Marc Bernal y Gavi serían candidatos a acompañar a Pedri en el centro del campo, dado que Frenkie de Jong aún no ha regresado tras una ausencia de casi cuatro meses.



