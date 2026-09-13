Flick reconoce: sobrevivimos; el primer gol fue culpa mía y este jugador no me sorprende

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su satisfacción por la victoria sobre el Levante por 4-2 en la quinta jornada de LaLiga, aunque hizo una revisión crítica tanto a nivel individual como colectivo.

El diario Marca publicó las declaraciones de Flick durante la rueda de prensa, en la que afirmó: "Lo mejor del partido fue el comienzo. Sabíamos que no iba a ser un enfrentamiento fácil. No hay excusas".

Y continuó: "El primer gol fue culpa mía, quería esperar hasta el descanso para hacer los cambios y debería haberlos hecho antes".

Subrayó: "Tenemos que luchar y sobrevivir a partidos como este. Hay cosas que debemos mejorar y hablaremos de ellas. Pero estoy satisfecho con el resultado del partido. Hicieron una buena segunda mitad, pero estoy contento".

Señaló: "Analizaremos el partido, como hacemos siempre. Queremos ofrecer un mejor rendimiento en el próximo partido. En cada partido pasa lo mismo: si no das el 100% de tu nivel, pueden ocurrir cosas como estas. Pero sobrevivimos".

Sobre el lanzamiento del penalti por parte de Yamal, comentó: "No tengo nada que ver en ese asunto; quien esté preparado que se encargue de ejecutarlo. La última vez fue Raphinha. Todos son capaces y están listos para lanzar el penalti".

Y continuó: "¿Ademi? Nos dio lo mejor de sí. Marcó el cuarto gol y decidió el partido. Lo que ofrece no me sorprende. Cuando está concentrado, es fantástico. Lo conozco desde hace años y sé lo que puede aportar. Es un jugador especial. No se relaja, sino que piensa en el siguiente pase".

Subrayó: "Gordon nos aporta mucho, controla el balón y mantiene la posesión, pero quiere marcar. Todavía es pronto. Lo hará sin duda. Los goleadores quieren marcar, pero estoy contento con lo que nos ofrece".

Sobre Espart, Flick dijo: "Está ofreciendo un buen rendimiento. Es bueno tanto en lo técnico como en lo táctico. Juega a un nivel excelente".

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