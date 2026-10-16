El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, mostró su admiración por el marroquí Abde Ezzalzouli, extremo del Real Betis, antes del enfrentamiento entre ambos equipos, mañana sábado, en la competición de LaLiga, después de que el jugador haya continuado su progresión desde su salida del club catalán en el verano de 2023, hasta convertirse en uno de los elementos ofensivos más destacados del conjunto andaluz.

Ezzalzouli, de 24 años, se robó todas las miradas con un gol espectacular durante la victoria del Real Betis sobre el Oporto por 3-2, reforzando así su lugar entre los futbolistas que despiertan el interés de los grandes clubes y de los entrenadores, después de que su valor de mercado haya subido de 15 millones de euros en el momento de su salida del Barcelona a 40 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Flick declaró, durante la conferencia de prensa previa al partido ante el Betis: "Lo que veo me causa admiración. Es un jugador magnífico, y realmente me gusta su forma de jugar, y su confianza en los duelos individuales en el último tercio del campo; además, es capaz de marcar. Eso es algo fantástico".

El Barcelona había anunciado el 1 de septiembre de 2023 el traspaso de Ezzalzouli al Real Betis por 7,5 millones de euros, conservando el derecho de recompra del jugador y el 50% de los ingresos de su futura venta, pero esas condiciones cambiaron posteriormente debido a otra operación.

La operación de Vitor Roque cambió los cálculos del Barcelona

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El cambio llegó tras el traspaso del brasileño Vitor Roque al Palmeiras en febrero de 2025, después de haber estado cedido en el Real Betis, ya que la operación, cuyo valor alcanzó los 25 millones de euros fijos, más 5 millones de euros en variables, incluyó la renuncia del Barcelona al 30% del porcentaje por la reventa de Ezzalzouli que conservaba.

De este modo, la parte correspondiente al Barcelona en cualquier futura operación de venta del extremo marroquí se redujo a solo el 20%, mientras que su derecho de recompra expiró en el verano de 2025, conforme a las condiciones mencionadas en el acuerdo.

El contrato de Ezzalzouli con el Real Betis se extiende hasta el 30 de junio de 2029, lo que concede al club andaluz margen para controlar su futuro, mientras el Barcelona aguarda la posibilidad de su venta futura para beneficiarse del porcentaje restante del acuerdo.

Rashford cerró la puerta del regreso de forma temporal

El regreso de Ezzalzouli al Barcelona estuvo sobre la mesa el verano pasado, pero el club catalán optó finalmente por la cesión de Marcus Rashford procedente del Manchester United, en lugar de recuperar a su antiguo extremo.

Ezzalzouli disputó 14 partidos con el primer equipo del Barcelona después de ascender desde el filial, y marcó un gol frente a Osasuna en el encuentro que terminó con empate 2-2.

También vivió una experiencia como cedido en Osasuna, donde participó en 34 partidos en los que anotó 6 goles, antes de su traspaso al Betis.

Desde su incorporación al conjunto andaluz, Ezzalzouli ha marcado 32 goles en 134 partidos, hasta convertirse en una de sus principales armas ofensivas y en uno de los jugadores a los que la defensa del Barcelona deberá tratar con cautela en el partido del sábado, en un momento en el que el futbolista continúa demostrando sus cualidades, mientras el club catalán ya solo posee una parte limitada de los ingresos de su futura venta.