El Barcelona visita al Sevilla este sábado en un duelo de alto voltaje que acoge el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de las disputas de la séptima jornada de LaLiga española.

El Barcelona afronta el partido con la moral alta, después de haber logrado el pleno de puntos en las seis primeras jornadas, con 18 puntos cosechados, en un arranque excepcional durante el cual el equipo ofreció niveles llamativos y un rendimiento ofensivo destacado.

Se espera que el alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, cuente con el guardameta polaco Wojciech Szczesny, de 36 años, para defender la portería del equipo ante el Sevilla, ante la lesión de Joan García en la rodilla derecha.

Y pese a que Flick no confirmó oficialmente la participación de Szczesny en sus declaraciones de ayer, sus palabras tras el duelo ante el Racing de Santander, el miércoles, dejaron muy claro que se inclina por contar con el guardameta polaco en el encuentro de esta noche.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Flick se dispone a introducir una serie de cambios en el once titular, algo que el técnico confirmó durante la rueda de prensa, cuando señaló que Cubarsí será uno de los elementos que comenzarán el partido.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

También se espera que Marc Casadó (Xavi Esbart), Fermín López y Anthony Gordon, que descansaron en la pasada jornada, tengan la oportunidad de ser titulares ante el Sevilla.

En cambio, João Cancelo, Dani Olmo y Karim Adeyemi podrían sentarse en el banquillo, junto al delantero egipcio Hamza Abdelkarim.

Todo apunta a que Eric García, Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Raphinha están entre las opciones titulares de Flick, mientras la identidad del acompañante de Cubarsí en el eje de la defensa sigue siendo una incógnita, con la competencia entre Gerard Martín y Christensen por ese puesto.

Con los datos actuales, el Barcelona podría empezar con un once formado por: "Szczesny; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Esbart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; y Raphinha".

En el otro lado, el Sevilla pierde los servicios de su delantero belga Lucas Stassin por una lesión muscular, además de que continúa la ausencia de Rubén Vargas por lesión. Por el contrario, el defensa senegalés Aruna Sangante se ha recuperado de un esguince de tobillo, mientras que el central Kike Salas estará disponible para participar, pese a haber sufrido una lesión en su pierna derecha durante el duelo ante el Riazor y no haber participado en los entrenamientos del jueves.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"