El Barcelona continúa con sus gestiones para incorporar a un defensa central que refuerce al conjunto catalán durante el próximo mes de enero, con el fin de garantizar la continuidad en la lucha por todos los títulos.

La dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco, estudia diversas opciones; y entre los nombres que han destacado en el radar del club figura el defensa ecuatoriano Piero Hincapié, de 24 años, que actualmente juega en las filas del Arsenal, donde no ha disfrutado de las oportunidades de participación esperadas esta temporada.

Según el diario catalán "Sport", los problemas físicos y la fuerte competencia en la línea defensiva del club londinense han reducido el papel de Hincapié dentro de los planes del técnico Mikel Arteta.

El jugador ecuatoriano —que llegó al Arsenal procedente del Bayer Leverkusen— afronta dificultades para mantener su continuidad, y actualmente no se encuentra entre las opciones preferidas del entrenador español.

No obstante, las características del jugador encajan a la perfección con lo que busca el Barcelona; es zurdo, cuenta con experiencia internacional y posee una versatilidad táctica que Hansi Flick valora especialmente, ya que puede jugar en las posiciones de central y de lateral izquierdo.

Esta doble capacidad ampliaría las opciones defensivas del conjunto catalán durante la segunda mitad de la temporada, que se prevé repleta de grandes desafíos.

Tanto Deco como Flick han recibido excelentes informes sobre el internacional ecuatoriano, por lo que el director deportivo ha realizado contactos iniciales con los representantes del jugador para sondear su disposición a cambiar de club y explorar la posibilidad de cerrar la operación durante el mercado de fichajes invernal.

Sin embargo, esta operación, en cualquier caso, no será sencilla; pues, aunque Mikel Arteta no cuenta actualmente con Hincapié como titular habitual, se muestra muy reacio a desprenderse de cualquier jugador en el mes de enero, y el entrenador del Arsenal es consciente de que quedan muchos partidos por disputar y no desea reducir sus opciones en una plantilla obligada a competir en varios frentes.

Por el momento, este movimiento sigue siendo meramente exploratorio y se enmarca dentro de los esfuerzos de Deco por encontrar soluciones defensivas para el conjunto catalán. En el mismo contexto, la cadena "Sky" informó de que el Barcelona también se ha interesado por Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, que sigue figurando en la lista de objetivos que maneja el departamento deportivo del club.

Los contactos relacionados con Hincapié y el interés por Bastoni confirman que el Barcelona está explorando el mercado de defensas centrales, y Deco busca evaluar todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión definitiva; un proceso condicionado por las exigencias deportivas de Flick, por un lado, y por las limitaciones económicas del club, por otro. El mes de enero adquiere así una importancia creciente dentro de la planificación estratégica de la entidad catalana.