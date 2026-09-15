Flick: no puedo hablar de Mbappé, y la estrella del Barcelona debe aceptar su difícil situación

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que su joven jugador Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro, subrayando al mismo tiempo la importancia de repartir los minutos entre los jugadores y de gestionar la rotación antes del enfrentamiento ante el Racing de Santander en la sexta jornada de la Liga española.

El diario español "Marca" destacó las declaraciones del técnico alemán durante la rueda de prensa previa al encuentro, en la que repasó la situación del equipo y la forma de gestionar la disponibilidad de los integrantes de la plantilla catalana antes del próximo parón internacional.

Flick dijo sobre cómo gestionar los días previos al parón: "Hoy ha sido otro día para la recuperación, y no hemos puesto una carga de entrenamiento demasiado alta. Mañana veremos quién está en buenas condiciones para empezar, y tenemos que repartir los minutos en función del estado de cada jugador, porque todos quieren jugar y ser titulares, pero tendremos que gestionar este asunto".

Al ser preguntado por la reivindicación de Yamal del Balón de Oro, Flick respondió: "Está claro que no es fácil responder a esta pregunta, porque solo puedo hablar de Lamine y no de Mbappé. Creo que Yamal es sincero y tiene esa confianza en sí mismo, y demuestra lo bueno que es, porque es un jugador excepcional. Quizá habría preferido que no lo dijera, pero habla en público y dice que quiere ganar el Balón de Oro, y eso es muy importante para él. Tiene ese sentimiento y debemos aceptarlo, y yo voy a apoyarlo".

Y sobre las declaraciones de Yamal y su deseo de conseguir títulos colectivos, el entrenador del Barcelona afirmó: "Es un jugador joven, sincero y con confianza en sí mismo, y eso me gusta. También muestra esa confianza sobre el terreno de juego, y todos queremos que siga jugando como lo hace ahora, y eso nace de la confianza que tiene en sí mismo".

Y añadió: "Este es Lamine, y yo voy a apoyarlo porque es asombroso contar con un jugador como él. Y si su opinión es que merece el Balón de Oro, yo también creo que lo merece, porque es un jugador excepcional. Sé que hay muchos jugadores de primer nivel y hay que tenerlo en cuenta, pero ellos decidirán y estaré contento cuando todo termine (entre risas)".

El técnico alemán abordó la escasa participación de Alejandro Baldé, diciendo: "En este momento tenemos cinco defensas en el centro de la defensa, y Joao también puede jugar, y nadie esperaba este nivel de Eric García, y Baldé debe dar lo mejor de sí, y lo está haciendo. No está contento por no jugar o por no conseguir minutos, ya que estaba acostumbrado a ser un elemento titular y es normal que no esté contento".

Y prosiguió: "Las cosas cambian, llegan jugadores nuevos y jugadores jóvenes, y ocurren cosas nuevas en el equipo que hay que gestionar. Él está rindiendo bien, y no estoy en absoluto descontento con él, porque todos compiten y siempre tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición, pero gestionar este asunto es la parte más complicada".

Y sobre la mejora de los números goleadores de Yamal, Flick explicó: "No diré que el asunto no sea fácil, porque tiene una calidad enorme, pero también está pasando por un muy buen nivel físico en este momento, y ahora sabe que puede marcar y lo demuestra en los partidos, ya que tiene más ocasiones para marcar, y su confianza en la definición es asombrosa. Está en un momento magnífico y juega a un nivel alto, y siempre lo digo: cuando lo ves en los entrenamientos sabes lo que va a pasar en el partido, y valoro mucho lo que veo actualmente en los entrenamientos".

Y sobre si existe una campaña del Barcelona para apoyar la victoria de Yamal en el Balón de Oro, Flick concluyó sus palabras diciendo: "¿Y por qué no habría que hacerlo? Es nuestro jugador y nosotros apoyamos a nuestros jugadores, y siempre es así, y yo apoyo a los jugadores que tienen confianza. En este momento estamos jugando bien, son nuestros jugadores, y veo lo que ofrecen a diario en los entrenamientos, y por supuesto que puedo apoyarlos sin ningún problema".



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