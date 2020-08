Flick: "¿Lewandowski? El mejor es Messi pero jugamos contra el Barcelona, no contra él"

El entrenador el Bayern acaba con el debate asegurando que nadie se puede comparar al rosarino y advierte que Davies está recuperado pero no Pavard.

RUEDA DE PRENSA

THOMAS MÜLLER atendió a los medios de comunicación antes de medirse al en los cuartos de final de la que tendrán lugar el viernes en estadio Da Luz de Lisboa.

Superar a Lahm

"Espero poder jugar más partidos en la Champions, está bien verlo en los periódicos pero ya está; nosotros estamos concentrados en el partido de mañana y da igual qué partido va a ser, no tiene que ver con el partido de mañana".

Barcelona

"Esperamos un partido entre dos equipos que aman el balón en el que queremos ser protagonistas en el campo y poner en peligro a nuestro rival, queremos ser rápidos y ganar balones divididos; es nomal que en los primeros minutos no se arriesgue pero veremos cómo se desarrolla el partido pero nuestro objetivo es controlar el partido; tengo buenas sensaciones, pero el Barcelona es uno de los grandes, tiene jugadores fantásticos y mucha experiencia, sabemos quién es el Barça".

Coutinho

"Philippe es un jugador clave para nosotros, son importantes los once que están en el campo, pero también los suplentes, como demostró el ayer, los suplentes pueden tener efecto en el partido y Coutinho también, puede mostrar su calidad".

Messi

"A Messi no lo puedes defender solo; según mi experiencia, sólo funciona si defiendes en equipo porque tiene mucha calidad. En este sentido, Davies va a ayudar pero no solo uno puede defender a Messi, hay que ser agresivos en los duelos".

Minutos después del futbolista alemán también el entrenador del Bayer, HANSI FLICK, compareció en rueda de prensa.

¿Neymar, Messi o Lewandowski?

"No se pueden comparar jugadores; Lewandowski es un delantero extraordinario, con mucha calidad en el área, hace siempre gol, pero puede dar asistencias también pero Messi es el mejor jugador del mundo de largo en los últimos años".

Davies y Pavard

"Todos los jugadores están a nuestra disposición: Pavard ha pasado todos los test en Múnich y vamos a ver qué pasa".

Planteamiento

"Todos los que están aquí están a disposición, y todos al cien por cien".

Davies y Messi

"Esto no es un Bayern-Messi, no un Bayern-Barça, claro que tenemos un plan para parar a Messi, pero no lo voy a decir; lo importante es el conjunto y tenemos que estar astutos, cerrar los espacios y ponerle presión y ganarle en los duelos".

Thiago

"No he hablado con él, nos concentramos en el partido y en la Champions, aquí están los mejores y el objetivo es jugar estos partidos, queremos llegar a la final y centrarnos en eso".