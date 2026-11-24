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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su respeto por el Sabah azerbaiyano, del que destacó que tiene una buena filosofía de juego que le permitiría competir en LaLiga. Además, habló sobre la posible participación de Pau Cubarsí y criticó el trato que han dado los árbitros a su equipo en los últimos partidos.

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Flick habló de la preparación del Barcelona para el encuentro y subrayó la importancia de afrontarlo con concentración y la moral alta, sobre todo porque el conjunto azerbaiyano tiene valentía para construir el juego desde atrás y no teme tener el balón ni intentar generar ataques.

El Barcelona y el Sabah se enfrentan mañana miércoles por la noche en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, en partido de la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El conjunto catalán busca prolongar su buena racha de resultados y acercarse a la clasificación directa para los octavos de final.

El Barcelona ocupa la quinta posición en la clasificación de la fase liga con 9 puntos, tras sumar 3 victorias y una derrota, mientras que el Sabah es 31.º con 3 puntos, después de ganar un partido y perder 3.

Sobre las similitudes en la filosofía de juego de ambos equipos, Flick declaró en rueda de prensa: «Ya lo hemos comentado con los analistas. Creemos que el Sabah podría competir en LaLiga porque tiene una filosofía muy buena, y mañana es importante para nosotros afrontar el partido con la moral alta y la concentración necesaria».

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Y añadió, según recoge el diario Mundo Deportivo: «Son un equipo al que le gusta jugar y que tiene valentía para construir los ataques desde atrás. Lo importante es que tengamos la moral alta. Es la Liga de Campeones y tenemos que jugar como hacemos siempre».

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Preguntado por si los jugadores del Barcelona necesitan motivación antes del partido, respondió: «No creo que los jugadores necesiten ningún estímulo. Es la Liga de Campeones y les encanta. El Sabah juega el torneo por primera vez y estará muy motivado. Queremos la misma mentalidad en nuestros jugadores».

El técnico del Barcelona se refirió también a las recientes polémicas arbitrales y mostró su descontento con el trato recibido por su equipo: «No estoy seguro de si es la mejor manera de expresarlo, pero miren, últimamente ha habido emociones encontradas en el banquillo, fuera, en la grada, y sobre el terreno de juego. Estaba claro».

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Y añadió: «Para nosotros, hubo decisiones que debieron tomarse de otra manera, y así lo hicimos saber, sobre todo al cuarto árbitro (en el último partido ante el Villarreal), pero en nuestra opinión no actuó bien. Espero que el Comité de Árbitros se dé cuenta de ello».

Y prosiguió: «Intentamos entenderlo, así que esperamos que ellos también entiendan nuestra postura, sobre todo para que podamos comunicarnos de igual a igual. No es agradable que nos hablen con aires de superioridad. Nosotros podemos hacerlo mejor, pero también tenemos que pedirles a ellos que hagan lo mismo».

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Sobre la posibilidad de que se repita lo ocurrido con Fermín López, que fue expulsado desde el banquillo por protestar al árbitro , Flick bromeó: «Sentaremos a Fermín en la última fila del banquillo para que no vuelva a ocurrir, pero podrá jugar mañana».

Sobre el estado de Pau Cubarsí y su posible participación en el partido, Flick señaló: «Ya está disponible. La lesión no es grave ni nada dramático, pero quizá queramos darle más tiempo para recuperarse. También es posible que juegue mañana. Veremos qué decisión tomamos».

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Acerca de la decisión de no llevar a Lamine Yamal a Azerbaiyán, explicó: «Ya hemos jugado sin él en otras ocasiones. Ayer decidimos que debía quedarse en casa. Esperamos que se recupere bien y vuelva con nosotros lo antes posible».

El entrenador del Barcelona elogió las cualidades de Frenkie de Jong y destacó la versatilidad del centrocampista neerlandés y su disposición a asumir los papeles que necesita el equipo: «Lo que más me ha gustado de él es su disposición a jugar en cualquier posición que necesite el equipo, y lo que más me ha gustado es su deseo de ayudar al equipo allí donde haga falta».

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Y añadió: «Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo, y también lo necesitamos en esa posición. Veremos dónde juega mañana, pero estoy contento con su magnífico rendimiento».

Flick cerró su comparecencia refiriéndose a la posibilidad de dar oportunidades a algunos jugadores que no suelen ser titulares, ante la acumulación de partidos de las próximas semanas: «Todavía no lo he decidido. Puede que hagamos algunos cambios. Tenemos muchos partidos hasta final de año y es importante que todos los jugadores tengan minutos. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera posible».