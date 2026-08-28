Flick: la tranquilidad de este jugador me sorprendió, y no participé en el fichaje de Álvarez

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su enorme satisfacción por la victoria ante el Athletic de Bilbao en el primer partido del equipo en el estadio Spotify Camp Nou, lo que le dio al Barça el pleno de puntos en sus dos primeros encuentros de LaLiga.

Flick, según el diario español "Marca", afirmó estar plenamente satisfecho con el arranque del equipo y con la cosecha del pleno de puntos, ofreciendo amplias declaraciones técnicas sobre el rendimiento de los jugadores, el futuro del mercado de fichajes y los preparativos para la próxima etapa.

Sobre el balance goleador y la voracidad ofensiva, el técnico del Barça explicó: "Tenemos la idea de jugar con un estilo más ofensivo. Hicimos un gran partido y generamos muchas ocasiones, pero solo marcamos dos goles. A veces tenemos que tener más calma y jugar más en favor del resto de los compañeros".

Respecto a la destacada actuación del jugador Xavi Espart, Flick elogió su nivel diciendo: "Valoro mucho lo que veo de él, y me asombra su capacidad para jugar también en la banda izquierda. Siempre está concentrado, y tácticamente es muy bueno. Estoy muy contento, es un jugador realmente excelente".

Y añadió: "Estoy un poco sorprendido por su tranquilidad en el juego y por la forma en que afronta el partido, es algo maravilloso. Creo que no es fácil para ningún jugador ocupar esta posición, y ha hecho un gran trabajo tanto con balón como sin él. Técnicamente está a un alto nivel, y espero que continúe por este camino porque tiene un potencial enorme".

Sobre hasta qué punto ha mejorado el nivel del equipo, el técnico alemán declaró: "Creo que el aspecto más importante reside en los entrenamientos que realizamos y en la alta calidad que tenemos en las sesiones de entrenamiento, que es justamente lo que necesitamos. La forma en que hacemos los ejercicios de pase en grupos y los partidillos es muy buena, y observamos su reflejo posteriormente en los partidos oficiales, pero todavía hay situaciones que podemos mejorar, especialmente cuando perdemos el balón".

En lo relativo a la comparación y a la entrega de los jugadores, Flick declaró: "Para mí no importa la posición en la que juega un jugador, pues muestra un compromiso total hacia el club y el equipo. Además, la afición conecta con él de una forma maravillosa. Y hay otros jugadores que ofrecen ese mismo compromiso, como Eric y Pedri, y eso es exactamente lo que necesitamos: que haya jugadores que no piensen en sí mismos, sino que piensen en los demás, pues lo más importante es integrar al equipo en todas las decisiones que se toman".

Flick se negó a comentar la postura del Atlético de Madrid sobre la negociación con el Barcelona en torno a Julián Álvarez en el mercado, diciendo: "No quiero hablar de este tema, no es un jugador de nuestro equipo y no quiero comentar sobre ello. Conseguimos la victoria en el segundo partido y estoy contento con eso".

Al ser preguntado directamente por la incorporación de Julián Álvarez, el entrenador del Barcelona dijo: "No quiero hablar de él, yo no he participado en este asunto. Deco y los demás son quienes se encargan de hacer este trabajo, mientras que yo hago mi trabajo y me concentro plenamente en lo que me corresponde".

Sobre la necesidad de un delantero puro, Flick declaró: "No sé si habríamos decidido el partido antes con un delantero puro, no lo sé realmente. Tuvimos las ocasiones y jugamos de la manera que quiero. Tenemos potencial y debemos mejorar, pero defendemos bien. Bernie y Pedri están haciendo grandes partidos, y quizás afronte el próximo partido con otro delantero número nueve".

Sobre el éxito en mantener la portería a cero, el técnico alemán dijo: "Defendemos muy bien, y este es el segundo partido en el que no encajamos ningún gol. Debemos seguir manteniendo la conexión y la comunicación, pero estoy contento con nuestro nivel, pues hemos sumado 6 puntos".



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