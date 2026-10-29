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Muhammad Sharaf Eldeen
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Flick irrumpe en Instagram por primera vez con un mensaje a la afición del Barcelona

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H. Flick
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El entrenador alemán es conocido por su rechazo a las redes sociales.

Hansi Flick y el FC Barcelona anunciaron este jueves la apertura de la cuenta oficial del técnico alemán en Instagram, a través de una publicación conjunta en la que Flick dio la bienvenida a este nuevo paso.

El director técnico escribió: "¡Hola, culers! Estoy muy feliz de estar en Instagram y de compartir algunos momentos de mi día a día y de mi vida en el Barcelona con vosotros".

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También dirigió un mensaje a la afición en catalán, diciendo: "Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Visca el Barça!".

Flick eligió una imagen de la presentación del equipo al inicio de la presente temporada, durante el Trofeu Joan Gamper, para que fuera la primera foto que publicara en su cuenta.

El técnico alemán apareció sonriente y vistiendo una camiseta con el escudo del Barcelona, en señal de su vínculo con el club y la ciudad, algo que ya había expresado en varias ocasiones con frases como "Barcelona me gusta mucho" y "el Barcelona es el club de mi vida".

Este paso brinda la oportunidad de conectar de cerca con el entrenador alemán, pese a su habitual empeño en mantener su vida privada lejos de los focos. Hasta el momento se desconoce qué ofrecerá Flick a través de su nueva cuenta, aunque se espera que mantenga su estilo, caracterizado por la sobriedad y la profesionalidad, según el diario catalán Sport.

Durante su primera hora en Instagram, el número de sus seguidores superó los 100.000, y además comenzó a seguir a todos los jugadores del primer equipo del club catalán.

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