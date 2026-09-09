Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación oficial de su equipo para el partido de esta noche, miércoles, ante el Feyenoord neerlandés, en la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League.

Flick introdujo varios cambios respecto a la alineación con la que el equipo disputó el partido ante el Valencia en LaLiga, el pasado sábado.

João Cancelo juega como titular por primera vez esta temporada, en detrimento del joven Xavi Espart, mientras que Jules Koundé entra en lugar del sancionado Eric García.

Flick apuesta por Andreas Christensen en el eje de la defensa en lugar de Gerard Martín, y en el centro del campo Dani Olmo ocupa el sitio de Fermín López, mientras que Karim Adeyemi juega en lugar de Anthony Gordon en la línea de ataque.

A pesar de estos cambios, el técnico alemán prefirió que el joven egipcio Hamza Abdelkarim empezara el partido en el banquillo, teniendo en cuenta que el jugador aguarda su primera participación oficial como titular.

Flick se apoya en el centro del campo en un trío que llevó a la selección española a ganar la Copa del Mundo 2026, Pedri, Rodri y Olmo, mientras que sigue confiando en Raphinha en la posición de delantero centro.

Alineación completa del Barcelona:

Portería: Joan García.

Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, João Cancelo.

Centro del campo: Pedri, Rodri, Dani Olmo.

Ataque: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.