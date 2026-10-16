¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Flick, impresionado con Zalzouli: "Lo que está haciendo es impresionante"

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
A. Ezzalzouli
H. Flick
España
Marruecos
Alemania

El extraordinario extremo marroquí...

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, mostró su admiración por el nivel que está ofreciendo el marroquí Abde Ezzalzouli, extremo del Real Betis, y elogió sus cualidades individuales y su confianza en los duelos directos, antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos mañana sábado, en el marco de la Liga española.

Flick, durante la conferencia de prensa previa al partido y según el diario español "Sport", señaló que Ezzalzouli es un jugador con un gran potencial, y confirmó que le gusta su estilo de juego y su capacidad para marcar diferencias en el último tercio ofensivo.

El técnico alemán añadió: "Lo que veo en él me impresiona. Es un jugador magnífico, me gusta su manera de jugar al fútbol y la confianza con la que encara a los rivales en el uno contra uno en el último tercio del campo. Además, es capaz de marcar, y eso es algo que impresiona".

Flick evitó extenderse al hablar de un jugador que pertenece a otro equipo, pero insistió en el destacado nivel que está mostrando el extremo marroquí, al afirmar que posee grandes cualidades, en un elogio que refleja su valoración de la evolución que ha experimentado el rendimiento de Ezzalzouli en el último periodo.

Ezzalzouli vive una etapa destacada con la camiseta del Real Betis, después de lograr captar las miradas gracias a su velocidad, su habilidad en el regate y su capacidad para amenazar la portería rival. Su gol ante el Oporto en la Liga de Campeones fue una de las pruebas más claras de su peligro ofensivo.

Próximos partidos
BET

BET

Primera División

17 oct 2026

BAR

BAR

El elogio de Flick cobra una relevancia añadida antes del enfrentamiento entre el Barcelona y el Betis, ya que el conjunto catalán se prepara para una prueba complicada frente a un rival que ofrece buenos registros esta temporada, mientras que Ezzalzouli aspira a mantener su buen momento y demostrar su capacidad para influir ante uno de los clubes más destacados de la Liga española.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google