Flick ignora los recuerdos del Atlético de Madrid y defiende sus decisiones en el caso Rodri

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, lanzó una serie de importantes declaraciones antes del esperado duelo frente al Atlético de Madrid, en las que dejó entrever sus ideas sobre el once titular, la situación de algunos jugadores que regresan de lesión, además de su visión sobre la pelea por el liderato de LaLiga.

El Barcelona visitará al Atlético de Madrid este domingo, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el marco de la jornada duodécima de LaLiga, en un enfrentamiento de gran importancia para el conjunto catalán en la carrera por el título.

Flick habló durante la rueda de prensa del partido sobre la dificultad del duelo, los recuerdos previos ante el Atlético y la elección entre Frenkie de Jong y Marc Bernal, además de la situación de Eric García y Andreas Christensen.

El técnico alemán declaró: "Cada partido es importantísimo. Hay tres o cuatro equipos muy fuertes en LaLiga, y las diferencias entre ellos son muy ajustadas en la tabla. Y, por supuesto, ganar al Atlético de Madrid sería muy importante".

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Y añadió: "Daremos lo mejor de nosotros, pero aún nos queda un largo camino en la temporada. Iremos allí con el objetivo de conseguir la victoria, conscientes de que nos enfrentaremos a un gran equipo que cuenta con un gran entrenador, y por eso el partido será difícil".

Sobre los enfrentamientos anteriores ante el Atlético de Madrid, Flick explicó: "Todo eso ya es pasado, y ahora no me preocupa. Lo más importante para mí es lo que ocurrirá mañana. Sabemos que nos enfrentaremos a un equipo muy fuerte, y tenemos que ganar para subir a lo más alto de la clasificación antes del parón internacional. Por eso es importante que mostremos nuestra fuerza y nuestra calidad en este partido".

La elección entre De Jong y Bernal

Flick abordó las diferencias entre Frenkie de Jong y Marc Bernal, afirmando: "Frenkie puede jugar en diferentes posiciones, pero hay similitudes entre ambos. Quizás De Jong tenga más experiencia, pero los dos tienen confianza y capacidad para tomar decisiones determinantes al tratar con el balón".

Y agregó: "Bernal está ofreciendo un rendimiento excelente, conoce muy bien los lugares en los que debe estar dentro del campo, y estoy muy contento con lo que aporta. También estoy muy contento con el regreso de Frenkie; necesitamos elegir el once titular adecuado, y de eso hablaremos más tarde hoy o mañana".

Sobre la posibilidad de que De Jong sea titular ante el Atlético, respondió: "Todavía no he decidido si empezará el partido o no, y siempre es mejor pensar este tipo de cosas con cuidado. Conocemos bien sus cualidades, así como las de Bernal, y realmente me ha gustado lo que este último ha ofrecido".

Flick responde a las críticas sobre la gestión de la lesión de Rodri

Sobre la fecha del regreso de Rodri y las críticas que se le dirigieron por la forma de tratar la situación del jugador, Flick dijo: "Siempre se pueden mejorar las cosas, pero creo que en este caso me comuniqué con el jugador y llegamos a una solución".

Y explicó: "Cuando hablas con un jugador que tiene experiencia, lo escuchas y os ponéis de acuerdo en una solución, no creo que haya mucho más que se pueda hacer. Esa es mi opinión. Y cuando ves el resultado, puede que digas que podrías haber actuado mejor, pero todo eso ya es pasado".

Un refuerzo defensivo para el Barcelona antes del duelo ante el Atlético

En lo relativo a la situación de Eric García y Andreas Christensen, tras su regreso a los entrenamientos grupales, Flick confirmó que ambos estarán en la lista del Barcelona para el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.

El técnico alemán declaró: "Puede que Eric empiece el partido, pues los dos estarán en la convocatoria del equipo mañana. Creo que Eric puede ser titular, pero ya veremos".