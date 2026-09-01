Hansi Flick, entrenador del Barcelona, expresó su enorme satisfacción por la amplia victoria que logró su equipo ante el Rayo Vallecano por (5-2), en el partido disputado el lunes en el estadio "Spotify Camp Nou" correspondiente a la tercera jornada, señalando que este triunfo asegura la continuidad del equipo en lo más alto de la clasificación.

Según el diario español "Marca", Flick habló sobre la primera parte, diciendo: "En la primera parte jugamos de maravilla, y tuvimos una buena reacción tras recibir el gol, algo que podía llegar a suceder".

Sobre el control del desarrollo del juego, el entrenador del Barcelona aclaró: "En nuestro estadio debemos controlar mejor el partido y tener una mayor posesión del balón. Es nuestra mentalidad y la mentalidad de algunos jugadores lanzarse y atacar, pero en ocasiones es necesario bajar el ritmo de juego".

Acerca del papel de Rodri, Flick dijo: "Está aquí para controlar el partido en algunos momentos, y tiene que mejorar porque lleva con nosotros solo unos pocos días. Debemos imponer un mayor control porque el rival es muy fuerte y cuenta con muchos jugadores que saben aprovechar los espacios, además de ser destacados en las jugadas a balón parado".

Sobre la incorporación de Gabriel Jesus, el técnico alemán elogió al jugador diciendo: "Gabriel es un delantero de alto nivel, y puede aportarnos mucho. Venía de una lesión, y creo que está bien. Hablé con él esta tarde y estaba sorprendido. Me gusta su estilo y su forma de jugar, encaja en nuestra manera de jugar, es un fichaje magnífico y un excelente trabajo de Deco".

En cuanto a los objetivos, Flick recalcó: "Lo más importante es sumar los tres puntos, hemos empezado bien la temporada. Jugamos una excelente primera parte ante el Rayo Vallecano, y reaccionamos bien tras el primer gol. Tenemos que mejorar en algunas fases, ya que nuestro estilo requiere recuperar el balón, y la recuperación es más fácil cuando tenemos la pelota en nuestro poder".

Sobre el mercado de fichajes, el entrenador del conjunto blaugrana comentó: "No sé si habrá más movimientos o no. No lo creo, pero veremos qué sucede, y descarto que ocurra algo nuevo".

Sobre el rendimiento de Raphinha, Flick afirmó: "Por supuesto que esperaba este rendimiento de él, es un jugador de clase mundial, y siempre lo quiero en mi equipo, y que lleve el brazalete de capitán es algo bueno para él. Hoy sucedieron muchas cosas que me hicieron feliz, algunos jugadores han llegado recientemente y están ofreciendo grandes niveles, además de que el espíritu de equipo es fantástico. Tenemos que mejorar en algunas situaciones y lo haremos".

En lo que respecta a Lamine Yamal, el director técnico mostró su admiración diciendo: "Creo que siempre quiere mejorar, y puede hacerlo. Estoy muy contento con él, y su forma de jugar es algo asombroso, ofrece niveles fuera de lo común".

Flick también se refirió a Gordon, donde dijo: "Es muy rápido y tiene un buen control del balón, y hoy dio dos pases decisivos. Su presencia junto a Karim, Rafa y Lamine nos aporta una gran velocidad, y estoy muy contento con lo que ofrece".



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"