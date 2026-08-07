El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha realizado sus tres primeros descartes durante la pretemporada de cara al nuevo curso.

Según el diario Sport, Flick ha decidido prescindir de Óscar Gistau, Ibrahim Diarra y Álex González, que ya se han entrenado esta mañana del viernes con el Barcelona Atlètic.

Los tres jóvenes jugadores habían pasado un mes con los entrenamientos del primer equipo, junto a otros 14 jugadores del filial y del equipo juvenil.

Gistau, Diarra y Álex González viajaron con la expedición del Barcelona a la concentración de pretemporada en Inglaterra.

De hecho, los tres jugadores participaron, por primera vez con el primer equipo, durante el amistoso ante el Birmingham City.

Tras cuatro semanas a las órdenes de Flick, Gistau, Diarra y Álex González se han dirigido a la Vall d'en Bas, donde el filial del Barcelona realiza su concentración.

En cambio, el primer equipo seguirá contando con 14 jugadores de la academia del club, que viajarán este fin de semana a Udine para disputar un torneo triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest.

Tommy Marqués, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, que está cerca de firmar con el Ajax por cuatro años, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orián, Ibrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Escuder, Aron Yaakobishvili e Iker Rodríguez siguen trabajando a las órdenes de Flick, a 16 días del inicio de la andadura del Barcelona en LaLiga.