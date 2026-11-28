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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que el joven Ibrima Tunkara tiene un gran talento y un futuro prometedor en el conjunto catalán, elogió sus cualidades y habló además del estado de los lesionados y de las rotaciones en la plantilla.

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Flick declaró, en la rueda de prensa que ofreció este sábado antes del duelo de LaLiga ante el Deportivo de La Coruña: «Tenemos muchísima calidad en el equipo y por eso podemos darles a todos los jugadores la oportunidad de participar. Lo vimos ante el Sabah azerbaiyano».

Y añadió: «También tenemos que controlar a los lesionados y el estado físico de cada jugador, porque algunos a veces necesitan descansar. Para jugar con nuestro estilo preferido y con la intensidad que necesitamos, tenemos que estar bien físicamente».

Sobre el estado de Lamine Yamal, Andreas Christensen, Marc Bernal y Rodri, explicó: «Marc se perderá el partido. Su lesión no es grave, pero tampoco podrá jugar ante el Atlético de Madrid, al igual que Alejandro Balde. En cuanto a Rodri, Christensen y Lamine, están bien y viajarán con nosotros».

Preguntado por la posibilidad de contar con Frenkie de Jong como central, comentó: «Ha hecho un buen trabajo como central en circunstancias difíciles, pero sabemos que su posición natural es el centro del campo. Tenemos que ver qué hacemos mañana. Tenemos tres puestos en el centro del campo y debemos decidir quién será titular. Además, el próximo miércoles nos espera otro partido».

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Sobre la diferencia entre los papeles de Fermín López y Dani Olmo, señaló: «Fermín estaba pasando por un buen momento y sus movimientos detrás de los delanteros son excelentes. Dani también tiene muchísima calidad, y con Olmo puedes tener más control del balón y dar el último pase».

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Y prosiguió: «Fermín también puede hacerlo, pero su forma de jugar es más sorprendente. Estoy contento con el regreso de Dani al equipo».

El técnico del Barcelona insistió en que no hay excusas por el día de descanso extra del que dispondrá el Atlético de Madrid antes del partido del miércoles: «No hay excusas. Todos tenemos presión en nuestro trabajo. Somos el Barcelona y punto».

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Sobre la exigencia de un esfuerzo extra a los jugadores durante este mes, explicó: «Cuando firmé mi contrato con el Barcelona, ya sabía lo que me esperaba. Tengo la sensación de que los jugadores son conscientes de que estar en el Barcelona es un gran privilegio, e incluso lo más importante en la carrera de cualquier futbolista».

Y continuó: «La presión es grande, pero cuando ganas títulos las sensaciones son maravillosas. Queremos volver a vivir lo que sentimos en los dos últimos años, cuando celebramos con la afición por las calles de la ciudad e hicimos felices a nuestros seguidores».

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Flick habló también del estado de Pedri y de la posibilidad de limitar sus minutos ante el Deportivo de La Coruña: «No hemos fijado los minutos de ningún jugador. Pedri está en un buen momento, está al 100 % y disponible. Tenemos otras opciones, pero ya veremos qué hacemos».

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El entrenador alemán elogió a Marc Casadó, después de que este hablara de su capacidad para dar algunos consejos a sus compañeros: «Por supuesto que es posible. Marc es un jugador muy profesional y puede ayudar a cualquier equipo gracias a su mentalidad y a su comportamiento. Estoy contento con su participación y con su regreso tras la lesión. Solo puedo decir cosas positivas de Marc Casadó: es un futbolista magnífico y un compañero especial».

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Sobre su seguimiento a Ibrima Tunkara durante su participación en el Mundial sub-17, Flick afirmó: «Ibrima es un gran talento. Se unió a nosotros en la pretemporada de este curso, y ya se había entrenado con nosotros el año pasado. Es un talento excepcional y tiene un gran futuro en este equipo».

El técnico del Barcelona desveló el motivo de su enfado tras la victoria por 4-1 ante el Sabah en Bakú: «No controlamos el partido como debíamos y cometimos un error al final, como ocurrió al principio de nuestro partido contra el Villarreal. Trabajamos para reducir los errores que cometemos».

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Y explicó: «Estaba enfadado y estuve a punto de darle una patada al balón, pero me contuve porque podían haberme mostrado la tarjeta roja. Me gusta que el equipo esté concentrado, y hay que respetar a todos los rivales. Nuestro objetivo era ganar y lo conseguimos, pero me enfadé porque habría preferido ganar 4-0 en lugar de 4-1».

Sobre la preocupación por el esfuerzo físico de los jugadores y las distancias que recorren, dijo: «Soy muy positivo. El entrenamiento de hoy ha sido bueno y los jugadores son conscientes de la importancia del partido. Ese es nuestro objetivo y debemos mantener la concentración».

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Flick cerró su comparecencia respondiendo a las declaraciones de Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, que hace unas semanas dijo que Hansi necesitaba tomarse dos cervezas para empezar a hablar en español en las ruedas de prensa: «Yo no bebo cerveza, así que esa opción queda descartada».