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Flick: este jugador no participará con nosotros en el duelo de la Champions League

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Respuesta contundente del entrenador alemán

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, confirmó la ausencia de uno de los jugadores del Barça en el duelo ante el Feyenoord, el próximo miércoles, en la primera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

Sobre el plan del Barcelona con el extremo belga Jessie Bisseau, Flick dijo en la rueda de prensa del partido: "No estará con el equipo el miércoles, pero está bien. La idea es que entrene con nosotros y juegue con el Barcelona Atlètic. Pero está vinculado a nosotros y tiene un potencial especial".

Sobre la situación del centrocampista neerlandés De Jong, el entrenador alemán señaló: "Tiene un potencial enorme y estoy contento de contar con él. Debe recuperarse y entrenar mucho, y eso es lo que hace. Espero que podamos verlo durante las próximas semanas".

De Jong había disputado los tres últimos partidos del Mundial pese a sentir dolores en la rodilla derecha, dolores que se agravaron de forma preocupante, hasta el punto de que apareció visiblemente afectado durante el duelo ante Marruecos.

De Jong justificó su postura asegurando que los médicos se equivocaron al diagnosticar su estado, después de haber minimizado la gravedad de los dolores que sufría en la rodilla.

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Tras la eliminación de los Países Bajos ante Marruecos, Frenkie decidió tomarse varias semanas de descanso, antes de regresar el 13 de julio a la ciudad deportiva, mostrándose visiblemente preocupado, después de que el dolor persistiera y la inflamación de la rodilla se hiciera evidente.

Las pruebas a las que se sometió en Barcelona confirmaron la gravedad de la lesión, tras revelar la existencia de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

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