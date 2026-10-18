Flick busca saldar cuentas con Enrique en el corazón del Parque de los Príncipes

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, busca vengarse de Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, cuando ambos equipos se enfrenten en el Parque de los Príncipes la noche del próximo martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Barcelona marcha con paso firme en la presente temporada, tanto en LaLiga como en la Champions League, pues ha sumado 27 puntos en 9 partidos (pleno de victorias), además de 6 puntos en las dos primeras jornadas del torneo europeo.

Por otro lado, el Saint-Germain también cuenta con 6 puntos tras dos jornadas en la Champions League, ante el Slovan Bratislava y el Manchester City.

Flick se ha medido a Luis Enrique en dos enfrentamientos anteriores: empataron en el primer partido y el técnico español se impuso en el segundo.

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Según el diario "Mundo Deportivo", el primer duelo entre ambos fue en la fase de grupos del Mundial de 2022 en Catar, cuando Flick era entrenador de Alemania y Luis Enrique seleccionador de España, y el partido terminó con empate 1-1.

Entonces, Álvaro Morata adelantó a España en el minuto 62 y después Niclas Füllkrug igualó el resultado para los alemanes siete minutos antes del final del encuentro.

El segundo enfrentamiento entre Flick y Lucho fue la temporada pasada, también en la fase de liga de la Champions League, pero esta vez estaban con el Barcelona y el Paris Saint-Germain respectivamente, y se impuso el segundo (2-1).

El Barcelona se adelantó con un gol de Ferran Torres, actualmente jugador del equipo francés, en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, pero Senny Mayulu igualó el resultado para el París en el minuto 38 y, en los últimos instantes, Gonçalo Ramos (actual jugador del Milan) marcó el gol decisivo de la victoria.



