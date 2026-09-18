Flick: apuesto al 100% por la estrella del Barcelona; por eso Raphinha juega como delantero

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, habló sobre varios temas antes del duelo ante el Sevilla, previsto para mañana sábado en la Liga española, y en especial sobre el nuevo rol que desempeña Raphinha en la posición de delantero centro, además de elogiar a Karim Adeyemi y su rápida adaptación al equipo.

El Barcelona afronta el partido ante el Sevilla a domicilio como líder de la clasificación con 18 puntos tras 6 jornadas con pleno de victorias.

Raphinha lidera la presión del Barcelona

Sobre su visión de Raphinha como delantero número «9», Flick declaró: «Cuando miras las dos últimas temporadas, verás que siempre iniciábamos la presión desde el delantero número 9. Y Raphinha tiene esa hambre, ese deseo y esa mentalidad que necesitamos para empezar la presión de la manera que queremos».

Y añadió durante una rueda de prensa este viernes, según destacó el diario «As»: «No solo ofrece grandes prestaciones en ataque, sino que también rinde de maravilla en el aspecto defensivo. Raphinha es quien inicia la presión y, como capitán del equipo, se adelanta a todos y los demás lo siguen».

Flick recurrió a colocar a Raphinha en la posición de punta desde el inicio de la temporada actual, tras la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres, y la tardía incorporación de Gabriel Jesus, después del fracaso en el fichaje de Julián Álvarez, que era el objetivo principal para reforzar la línea ofensiva el pasado verano.

Sin embargo, Raphinha brilló con fuerza en esa posición y ha marcado hasta ahora 9 goles en 6 partidos, con los que encabeza la tabla de goleadores.

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«Apuesto al 100 % por la estrella del Barcelona»

El entrenador del Barcelona se refirió al recién llegado Karim Adeyemi, elogiando la gran velocidad que posee el jugador alemán, aunque se mostró cauto a la hora de describirlo como el jugador más veloz que ha dirigido.

Flick dijo: «Es muy rápido, pero no sé si es el más veloz de todos los jugadores que he entrenado. Alphonso Davies tiene una velocidad similar».

Y añadió sobre la personalidad de Adeyemi dentro del vestuario: «Es un buen chico y una persona estupenda, y goza de un gran respeto dentro del vestuario. Todos lo quieren mucho, y además sus actuaciones en los partidos facilitan las cosas».

Flick explicó que el traspaso de Adeyemi al Barcelona llegó en el momento adecuado para el jugador, y señaló: «Creo que no estaba viviendo sus mejores momentos en Alemania, por eso era lo mejor para él cambiar de aires y trasladarse a otro país».

El entrenador del Barcelona concluyó sus declaraciones diciendo: «Estoy muy contento de que nos haya elegido. Le daré confianza y apuesto por Karim al 100 %. Veremos más partidos como el que ofreció el miércoles».

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