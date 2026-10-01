Un informe periodístico reveló este jueves el plan del alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, en relación con el jugador del equipo, el brasileño Raphinha.

Raphinha sufrió una lesión en los isquiotibiales durante su estancia con la selección de Brasil, en el actual parón internacional.

El diario "Marca" señaló que Flick no arriesgará con un rápido regreso de Raphinha, después de que fuera excluido de la lista de la selección brasileña por lesión.

El entrenador alemán no ha olvidado, ni ha pasado por alto, que el pasado mes de octubre precipitó el regreso de Raphinha a los entrenamientos, lo que provocó que el internacional brasileño sufriera una recaída en la misma lesión, que estaba en la misma zona de su lesión actual.

De hecho, Flick ya piensa en opciones para sustituir al exjugador del Leeds, que llegará al Barcelona en las próximas horas y se someterá a pruebas, en caso de que su regreso para el partido del sábado contra el Getafe, el día diez de este mes, no esté confirmado.

Flick admitió que la recaída de la lesión de Raphinha en el muslo, la temporada pasada, fue error suyo, y el entrenador reconoció públicamente que subestimó la lesión y gestionó mal el calendario de su regreso, lo que llevó a que Raphinha estuviera ausente de los terrenos de juego durante casi un mes.

Entre los numerosos partidos que se perdió, destaca el Clásico. Y ahora, el partido ante el Real Madrid vuelve a primer plano: se disputará el domingo 25 de este mes en el estadio Camp Nou.

El entrenador alemán no quiere repetir el odioso escenario, y tratará con cautela el regreso del jugador brasileño. Nada más llegar al Barcelona procedente de Australia en las próximas horas, se someterá a más pruebas con el cuerpo médico del Barcelona para evaluar el grado de dolor en la parte posterior de su muslo derecho.

Por ello, Flick será extremadamente cauteloso respecto al regreso de Raphinha, y ya estudia sus opciones para sustituirlo en el puesto de delantero centro del Barcelona en el partido contra el Getafe el próximo sábado, día 10 de este mes.

No obstante, el exjugador del Leeds todavía no ha sido descartado para este partido, ya que su participación dependerá de los resultados de las pruebas a las que se someterá en las próximas horas y del grado de su recuperación.

Las opciones disponibles para sustituirlo son múltiples en caso de que el brasileño no se recupere a tiempo, y los jugadores disponibles poseen características y estilos de juego completamente distintos.

Gabriel Jesus y el joven Hamza Abdelkarim, ambos delanteros natos, son los suplentes más idóneos. Sin embargo, estos dos jugadores, incorporados recientemente al equipo esta temporada, apenas han participado.

El brasileño ha jugado solo 41 minutos en cuatro partidos, pese a haber marcado dos goles. En cuanto al egipcio, solo ha disputado 4 minutos con la camiseta del Barcelona, en el partido de LaLiga contra el Rayo Vallecano.

También están quienes han jugado y rendido bien en el puesto de falso nueve: Dani Olmo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, e incluso no se descarta la aparición de Lamine Yamal en el puesto de delantero centro.