Flick antes del arranque de la Champions: Confío en los árbitros y tenemos a quien merece el Balón de Oro

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, compareció en la rueda de prensa previa al arranque del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones con un tono confiado, asegurando que el equipo tiene argumentos para ganar el título, y lanzando mensajes contundentes de puertas adentro del vestuario.

El sueño de la Champions es un proyecto

Flick respondió a una pregunta sobre la obsesión del equipo con el torneo europeo: "Todo club grande sueña con la Liga de Campeones, porque es la competición más importante. Tenemos la calidad para conquistarla, pero el camino aún es largo y debemos demostrar nuestro nivel en Europa igual que en la Liga".

Sobre el papel de Rodri para calmar al joven grupo, aclaró: "Es una cuestión que atañe a todo el equipo. Todos asumen la responsabilidad de darlo todo por el club cada día. Hemos logrado cuatro victorias, y eso no es fácil, pero no significa que todo sea perfecto".

Un mensaje para los jugadores descontentos

El técnico alemán envió un mensaje directo a los suplentes: "Es normal que algunos jugadores no estén contentos con su situación en un equipo de esta calidad. Deben demostrar cada día que son los mejores, y mantener la positividad y el apoyo a sus compañeros cuando les llegue la oportunidad. Soy yo quien decide el once tras un seguimiento diario junto al cuerpo técnico".

Y sobre el ambiente del equipo en su tercer año, dijo: "Veo una calidad muy alta, una gran unidad y una comunicación eficaz entre los jugadores. Debemos estar unidos y luchar juntos, y eso es lo que está ocurriendo ahora. El nivel de los partidos es un reflejo de la calidad de los entrenamientos".

La tercera Liga consecutiva y la defensa de los árbitros

Respecto a conquistar la Liga por tercera vez consecutiva, Flick afirmó: "Eso también forma parte de nuestros sueños y objetivos, y sería un gran logro si lo conseguimos".

Flick rechazó entrar en la polémica del arbitraje y las simulaciones dentro del área, y dijo: "Eso no es competencia mía. La calidad arbitral es buena en España y en Europa, y su labor no es fácil. Debemos confiar en ellos y apoyarlos, y yo siempre intento mantener la calma".

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Yamal, Gordon y el estilo

Elogió a Lamine Yamal: "Un jugador capaz de decidir los partidos por sí solo, y al que le gusta evolucionar día tras día. Veo la magnitud de la responsabilidad que asume como uno de los líderes del equipo. Lo más importante es que siga disfrutando del fútbol, porque cuando disfruta está en su máximo nivel".

Y sobre la adaptación del delantero Gordon, aclaró: "Como delantero que quiere marcar siempre, ha fallado algunas ocasiones, pero genera goles y eso es muy importante. Estoy seguro de que los goles llegarán, y estoy contento con lo que aporta tanto en defensa como en ataque".

Cerró su intervención hablando del estilo del equipo en la Champions: "Nos adaptamos siempre en función del rival. Tenemos nuestra idea, que ha sido muy exitosa en los dos últimos años, y podemos ajustarla cuando sea necesario. En los grandes momentos necesitamos a todos los jugadores en su mejor versión".

¿Qué hay de la carrera por el Balón de Oro?

Sobre la polémica en torno al Balón de Oro tras las reivindicaciones de Luis Enrique y Mourinho a favor de sus jugadores y la declaración de Mbappé de que lo merece, y si veía al ganador dentro del Barcelona, Flick respondió con cautela:

"Por supuesto, tenemos muchos jugadores extraordinarios, y estaría muy contento si alguno de ellos ganara el Balón de Oro. Veremos qué ocurre".

Y añadió: "No es mi labor hacer campaña por un jugador en concreto, pero considero que tenemos una calidad enorme".

Y concluyó: "Para mí, no se trata solo de la calidad, sino también del comportamiento y la mentalidad que los jugadores muestran cada día. Por eso, sí, tengo en el equipo a varios jugadores capaces de ganar el Balón de Oro".