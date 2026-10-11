Flick advierte a los jugadores del Barcelona sobre el "ambiente hostil"

El Barcelona se prepara para disputar la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa el próximo martes, cuando visite al Galatasaray turco en un desplazamiento de máxima exigencia.

El Barcelona había iniciado su andadura en la Liga de Campeones con una amplia victoria sobre el Feyenoord neerlandés por 5-1.

El diario Sport informó de que el alemán Hansi Flick, entrenador del Barça, advirtió a los jugadores de su equipo catalán sobre el riesgo de relajarse ante el conjunto turco.

Flick dejó claro, tanto en los pasillos del club como en sus declaraciones públicas, que el encuentro ante el Galatasaray a domicilio supone una parada de enorme importancia en el calendario.

Próximos partidos GAL Liga de Campeones 15:00 BAR

Hansi Flick siente un gran respeto por el Galatasaray, ya que considera que el equipo turco cuenta con una plantilla de primer nivel, con futbolistas de alto rendimiento en el panorama internacional, encabezados por Victor Osimhen y Leroy Sané.

Desde el punto de vista del cuerpo técnico del Barça, el partido contra el Galatasaray representa uno de los compromisos más complicados a domicilio durante la fase de liga, equiparable en dificultad al duelo frente al Paris Saint-Germain.

Junto a la calidad del rival, destaca el factor del ambiente en las gradas. En la conferencia de prensa posterior al partido ante el Getafe, Flick lanzó una advertencia clara a sus jugadores sobre el ambiente que les espera, describiéndolo como el más caliente y el estadio más ruidoso de toda Europa.

Y pese a que los jugadores del Barcelona tienen experiencia en disputar partidos bajo enormes presiones, como el encuentro ante el Inter de Milán en las semifinales en el estadio de San Siro, el mensaje que se trasladó al vestuario advierte de que se van a encontrar con un ambiente extremadamente hostil, posiblemente el más intenso que hayan experimentado nunca dentro de un campo de fútbol.

Flick exige a los jugadores del Barcelona la máxima concentración para regresar de Estambul con los tres puntos.